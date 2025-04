Desarticularon una fiesta clandestina en Córdoba e impusieron multas millonarias

Desarticularon en la capital de Córdoba una peña clandestina con más de 450 personas e impusieron multas millonarias (Twitter: @PoliciaCbaOf)

En un operativo conjunto entre la Municipalidad de Córdoba y la Policía provincial, fue desbaratada una peña clandestina que se desarrollaba sin ningún tipo de habilitación durante la madrugada del domingo en la capital cordobesa.

La intervención se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Idelfonso Muñecas al 4.400, en el barrio Coronel Olmedo, donde se registraba la presencia de alrededor de 450 personas.

El evento, que contaba con música en vivo, se realizaba sin autorización municipal, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades según informó el portal El Doce.tv.

Según informó la Policía de Córdoba, los inspectores municipales constataron que el sitio no contaba con los permisos necesarios ni medidas mínimas de seguridad, por lo que se procedió a la evacuación del lugar y se labraron actas de infracción.

En total, se aplicaron dos multas que ascienden a 8 millones de pesos, conforme al Código de Convivencia Municipal.

A fines del mes de marzo una fiesta clandestina con más de 700 asistentes fue desarticulada en Villa Revol, barrio ubicado también en la capital cordobesa.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de Córdoba en coordinación con personal del Área de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, quienes constataron que el evento se realizaba sin habilitación ni condiciones mínimas de seguridad.

La peña se desarrolló en calle Idelfonso Muñecas al 4.400, en el barrio Coronel Olmedo (Policía de Córdoba)

La intervención se produjo en una vivienda ubicada en calle Los Incas al 2500, donde se había montado un evento masivo sin ningún tipo de autorización. Al momento de la inspección se encontraban centenares de personas dentro de la propiedad y en su perímetro, en lo que parecía una fiesta organizada de manera deliberada y con amplia convocatoria.

Las autoridades dispersaron a los presentes, quienes se retiraron del lugar sin registrar incidentes ni enfrentamientos con los agentes. Posteriormente, el inmueble fue clausurado por el personal municipal.

Según detallaron desde la Municipalidad de Córdoba, la vivienda en cuestión no contaba con ningún tipo de permiso para realizar eventos públicos o privados de gran escala. Tampoco presentaba condiciones básicas de seguridad, como salidas de emergencia, extinguidores o presencia de personal médico.

De hecho, se trata de una zona residencial donde no es habitual la realización de eventos de este tipo. Los organizadores no se encontraban en el lugar al momento de la inspección y, hasta el momento, no hay detenidos.

Sin embargo, se labraron actas de infracción y se iniciará una investigación para determinar la responsabilidad de los propietarios o arrendatarios del inmueble. La Municipalidad no descartó aplicar sanciones económicas.

Días antes, la Policía local, en conjunto con la Subsecretaría de Fiscalización y Control de la Municipalidad, desbarató otra fiesta clandestina que no contaba con habilitación ni con las medidas de seguridad requeridas. El evento tuvo lugar en una vivienda particular de barrio Alta Córdoba, donde más de 150 personas participaban en la reunión ilegal.

El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada en la intersección de Calderón de la Barca y Mendoza. Según informaron fuentes policiales, el evento no solo incumplía con las normativas municipales, sino que también ponía en riesgo a los asistentes por la falta de condiciones de seguridad.

La intervención se realizó tras recibir denuncias de vecinos que alertaron sobre ruidos molestos y la presunta venta de alcohol sin autorización. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la presencia de una gran cantidad de personas, equipos de sonido y luces de discoteca.

Fue por ello que las fuerzas de seguridad procedieron a la interrupción del evento y al desalojo de los asistentes. Durante el operativo, se incautaron dos parlantes, luces láser, una consola y un trípode, utilizados para la ambientación de la fiesta.

Mientras los agentes llevaban a cabo el procedimiento, algunos de los asistentes reaccionaron de manera violenta, lanzando piedras contra los efectivos policiales. Ante esta situación, el personal de la fuerza debió dispersar a los atacantes con armamento no letal. A pesar de esto, no se registraron heridos ni daños en los patrulleros.