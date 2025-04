Video: el heroico rescate de la policía porteña a una nena de tres años que se descompensó en un parque

Salvaron a una nena de 3 años que no respiraba en un Punto Seguro

Una niña de tres años que sufría convulsiones y no podía respirar fue rescatada por oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que su madre activara uno de los tótems de seguridad ubicados en una parque porteño donde estaban pasando el día. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández, donde logró ser estabilizada.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el incidente ocurrió en uno de los “puntos seguros” ubicados en las inmediaciones del Planetario, precisamente en la intersección de Avenida Sarmiento y Avenida Casares, en el barrio de Palermo. La madre activó el botón del tótem para contactar al 911 al observar la emergencia de su hija.

En el video adjunto en esta nota se puede escuchar el pedido de la mujer desesperada: “Tengo a mi hija que no sé qué le pasa. No estaba respirando. Estaba muy bien y de repente empezó a vomitar... Y ahora está con los ojos que no reacciona”.

Desde el centro de emergencias, a través del tótem, una operadora responde con calma: “Quédese tranquila, señora, que nosotros ya dimos aviso. Va a ir el personal policial y una ambulancia”, se escucha en el audio del sistema.

Tras el llamado, se acercaron oficiales de la División Motorizada, un móvil y cuatriciclos de la Comisaría Comunal 14C. La menor no respondía a los estímulos, por lo que fue trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández a través de un cordón sanitario.

Ya en la guardia, la niña fue recibida y estabilizada, con diagnóstico de “síndrome convulsivo”. Por el momento, continúa en observación y sin riesgo de vida.

“En una emergencia, cada segundo cuenta. Que el 911 responda en menos de 5 segundos, y que un móvil y un cuatriciclo hayan llegado en menos de 5 minutos hoy nos permiten ver el éxito de un trabajo coordinado”, celebró el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al respecto.

Y agregó: “Los tótems de seguridad son una herramienta adicional a la presencia de la policía, las cámaras, el patrullaje y el vecino que avisa al 911″.

Actualmente, hay más de 300 “puntos seguros” ubicados en sitios estratégicos de CABA. De acuerdo con el GCBA, se trata de un sistema de alerta temprana que, no solo ayuda a vecinos y policías a actuar con mayor rapidez ante emergencias, sino que permite tener un “mapa de incidentes y delitos” en los barrios porteños.

En esa línea, los tótems -que comenzaron a implementarse en mayo del año pasado- están equipados con sirenas, balizas de identificación, un intercomunicador antivandálico y cámaras. Al presionar el botón, se genera automáticamente una llamada al 911. Las cámaras capturan imágenes y audio de la zona, los cuales, si es necesario, pueden ser utilizados como prueba ante la Justicia.

“Estos ‘puntos seguros’ sirven para alertar por temas de seguridad: un robo, un choque, un incendio o alguien que se descompone. También para casos de violencia de género. Y se vincula con la Policía, el SAME y los Bomberos. Seguimos incorporando tecnología para darle más seguridad a los porteños y a la gente que viene todos los días a la Ciudad”, sostuvo Macri.