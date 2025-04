La angustiante búsqueda del “Nono Pato”: salió a caminar y hace cinco meses que nada se sabe de él

César Calluqueo tiene 75 años y padece una incipiente demencia senil. Como a todas las personas que sufren esta patología, las terapias de estimulación cognitiva suelen ser las más acertadas para impulsar la plasticidad neuronal y, en el caso, de Nono Pato, como le dicen, las sopas de letras son sus preferidas.

“Eran como su diario íntimo, no sólo las resolvía, sino que allí mismo anotaba todo lo que no se quería olvidar”, le cuenta a Infobae su hijo menor, César. El pasado 10 de noviembre y mientras su esposa dormía la siesta, Nono Pato dejó escrito: “Salí a caminar”. Desde entonces no ha habido un solo rastro de su paradero.

“Ya no nos queda lugar para buscar”, lanza César (h) con desesperación. Los últimos cuatro días, acompañados de bomberos de la zona, rescatistas y una ONG de Bahía Blanca, él se puso al hombro los rastrillajes. Pero no han logrado avanzar un paso.

Ese 10 de noviembre en que su papá desapareció, César (h) lo recuerda de memoria: “Fue a misa, almorzó con mi mamá en lo de mi hermana y cuando volvieron a casa mi mamá se puso a mirar la tele y él con las sopas de letras”, relata como si fuera hoy.

Han rastrillado 35 kilómetros a la redonda

Ofelia, esposa de César y madre de sus cuatro hijos (Bruno, Ángela, José Luis y César (h)) se fue a dormir la siesta a las 15.30. Se despertó hora y media después y cuando fue a ver a su marido él no estaba.

En las sopas de letras le había dejado un mensaje a las 16: “Salí a caminar y enseguida vuelvo”. No era algo anormal, el hombre solía dar paseos y a veces iba con su hija.

Una suela de alpargata y un pañuelo podrían o no ser claves pero para eso deben peritarlos

Pero ese 10 de noviembre Ángela no había ido con su padre a hacer el mismo circuito de siempre por General Acha. Ella entonces decidió buscarlo por el sendero que ya era como una tradición para Nono Pato.

Pero no hubo rastro del hombre y en la causa intervino la Justicia por averiguación de paradero. El expediente lo lleva el fiscal Juan Bautista Méndez, pero la familia siente que el funcionario no los acompaña como les gustaría.

César tiene cuatro hijos

“Yo contraté a un rescatista de Cutralcó para rastrillar. Encontramos una suela de una alpargata a los 15 días de desaparecido y todavía no sabemos por qué recién pidió el ADN hace un mes”, se queja César (h), aún enojado porque la respuesta del fiscal en su momento: “Me dijo que ’no era significativo porque la gente aparece’”.

Lo concreto es que César (h) con su impulso ha logrado cubrir un radio de 35 kilómetros a la redonda de la casa de sus padres. Y las pistas son pocas.

Parte de los rastrillajes

El hallazgo de un pañuelo, en la misma ruta donde encontraron la suela de la alpargata, lo alienta, pero no hay más que eso. Muy poco para los más de 5 meses de búsqueda.

A César (h) y sus hermanos lo ayuda una ONG de Perros Detectores K9 de Bahía Blanca, a cargo de Lucas Maciel. “Es la cuarta vez que vienen. Buscamos restos humanos, hay un perro RH, de venteo y rastreo”, acota y suma, además de valorar la buena voluntad de la Policía y de los gendarmes que han trabajado en el caso: “No hay Defensa Civil en General Acha. SIBEFU mandó en diciembre dar apoyo y la fiscalía no respondió los mails”.

Nono Pato es buscado desde el 10 de noviembre pasado

“De los rastrillajes no salió nada, así que pensamos que quizá lo hayan levantado y llevado a otro lugar. Hemos recorrido hospitales, comisarías. Su jubilación no la ha tocado y el teléfono de mi viejo aun la Policía no lo ha podido abrir, no fue peritado”, explica César (h), que vive en la localidad bonaerense de 25 de Mayo y cuando puede se escapa para colaborar en la búsqueda.

Todo lo que se tiene sobre la desaparición de su papá es una cámara de seguridad. Iba tranquilo. Ese video se rescató a unas 15 cuadras de su casa, fuera del camino que hacía él y muy cerca de la ruta 3, que va de Bahía Blanca a Buenos Aires; y de la ruta 152, que une Neuquén o Río Negro con Buenos Aires.