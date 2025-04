Investigan la muerte de una recién nacida en La Rioja: su madre dio positivo por cocaína y alcohol antes del parto

El Hospital de la Madre y del Niño en La Rioja

Una recién nacida falleció en la madrugada del sábado en el Hospital de la Madre y el Niño de la ciudad de La Rioja. Su madre, que había llegado al centro de salud con signos de intoxicación, dio positivo por consumo de cocaína y alcohol. La Justicia investiga el caso como un posible homicidio agravado por el vínculo.

La mujer, identificada como E.M.O., de 29 años y oriunda de Santa Fe, ingresó al hospital el viernes a las 7 de la mañana con un embarazo de 39 semanas, tras haberse comunicado con el servicio de emergencias por sentirse mal. Llegó en ambulancia y fue acompañada por un hombre de 45 años, J.D.C., quien sería su pareja, aunque no el padre biológico de la beba. El personal médico advirtió que ambos aparentaban estar intoxicados o bajo alguna sustancia, por lo que activaron un protocolo.

El parto se realizó por cesárea y la niña nació en horas del mediodía. Debido a su estado crítico, fue internada de inmediato en el área de neonatología con riesgo de vida. La madre fue sometida a un análisis toxicológico que confirmó la presencia de cocaína y alcohol en su organismo. El resultado fue informado a la Unidad de Asuntos Juveniles.

Horas después, la recién nacida sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió cerca de la medianoche. Tras el fallecimiento, la causa fue recaratulada como homicidio agravado por el vínculo. La jueza Gisela Flamini, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N°2, quedó a cargo del expediente.

En declaraciones al medio local El Expediente La Rioja, la magistrada confirmó que ordenó la aprehensión de la madre, quien permanece internada bajo custodia policial, y la del hombre que la acompañaba, quien fue trasladado a la alcaidía.

En el hospital también se detectaron antecedentes preocupantes. “Tenían un registro de un aborto anterior, se dice que en similares características, en cuanto a que ella habría llegado en un estado similar”, sostuvo la jueza Flamini.

“Es doblemente alarmante la situación porque no es la primera vez que esto sucede con ella”, consideró la magistrada, quien también señaló que E.M.O., además, tiene un hijo de 16 años que actualmente vive bajo el cuidado de sus abuelos.

La jueza Gisela Flamini

La jueza dijo que la actitud de la mujer no fue colaborativa durante la internación y que no mostraba señales de conmoción ante lo sucedido. “Entiendo que puede ser por su situación de adicciones”, razonó.

“Ella, como madre, tenía la responsabilidad de cuidar la integridad de su hija, incluso en los momentos en que no estaba bien. Ella misma se colocó en ese estado”, dijo al explicar la situación judicial de la madre. En esa línea, remarcó que el consumo problemático no exime de responsabilidad penal y que se solicitará una pericia psicológica para determinar su estado mental.

En las últimas horas se realizó un allanamiento en la vivienda de la pareja, ubicada en las calles Esquel y La Quiaca, en el barrio Argentino. Participaron efectivos de la Policía Técnica Judicial y personal de la Unidad de Asuntos Juveniles. Según confirmaron fuentes del caso a El Federal Online, durante el operativo encontraron envoltorios de nylon con restos de droga, una pipa de metal y un frasco con pastillas de clonazepam.

Las autoridades también investigan si la pareja estuvo en otro domicilio en los días previos. “Es probable que se realicen otros allanamientos porque esta persona, junto con el hombre, habrían estado en otra vivienda”, detalló la jueza.

Hacia la noche de este sábado, el cuerpo de la bebé continuaba en la morgue judicial. Ningún familiar se había hecho cargo. “La madre dice que tiene una hermana, pero no quiere saber nada con esta persona, no quiere que ella se haga cargo. Y de parte del hombre que la acompañaba, sus familiares tampoco reconocen que él sea el padre. Dicen que no lo es”, indicó Flamini. La filiación será determinada mediante una prueba de ADN.

Hacia el cierre de esta nota no se había podido establecer con certeza la causa de muerte de la beba.