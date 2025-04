El falso diario de Hitler en Argentina y el bizarro mundo nazi de “Morfeo de Gea”

Raúl Vicente Gürtler, "Morfeo de Gea"

Hay una película peligrosa y algo delirante que puede ser encontrada en las entrañas de internet. Se llama El Diario de Adolf. Dura dos horas y media y data de 2018. Su sinopsis, publicada años atrás en un sitio web que luego fue borrado, comienza así:

“Vicente G. es el nieto de unos inmigrantes alemanes que llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Estando con unos amigos visitando el antiguo y abandonado Edén Hotel, en Córdoba, Argentina, Vicente encuentra escondido en uno de los cuartos un viejo diario, que, ante su sorpresa y asombro, es el diario personal de Adolf Hitler”.

El Diario de Adolf no tiene demasiado mérito como película. Es tediosa, para empezar. Un largo collage de imágenes con una voz en off.

El que habla es un actor que imposta, precisamente, al líder del Tercer Reich, quien relata ese diario íntimo, falso, y narra una fantasía de la historia del Führer en Argentina.

El afiche online de "El Diario de Adolf"

Poco después, la voz en off da paso a una serie de apologías. “Hitler consiguió, en cuatro años, liberar a casi toda Europa”, afirma el relato, atravesado por una obvia paranoia antisemita y la negación del Holocausto. “Ellos nos pueden mentir, lo dice el Talmud”, continúa la película.

El film se pierde en devaneos sobre sociedades secretas y platos voladores en la “iniciación esotérica de Hitler”, el lado ocultista del Tercer Reich que ciertos nazis aman.

En la película, el Führer se convierte, literalmente, en argentino: la voz que lo imposta tiene un perfecto acento porteño. Casi al final, Hitler regresa, ya anciano pero todavía con su histórico bigote, para dar un encendido discurso leído frente a una webcam, esta vez en un atronador alemán.

“¡Sieg heil, humanidad!”, se despide en el largometraje, que también fue creado en Argentina. Su productora artística, de acuerdo a su ficha técnica, es “An Bogdan”. Su director, “Morfeo de Gea”.

El monólogo final del Hitler argentino en "El Diario de Adolf"

Bogdan es una persona más o menos pública. Su nombre completo es Andrea Carla Bogdan, una artista platense de 52 años, registrada como docente en la ex AFIP.

“Morfeo de Gea” siempre fue, más o menos, un misterio. Durante la última década, fue una presencia constante en internet por ser el mayor creador de contenido nazi y antisemita en la Argentina.

El Diario de Adolf no fue su único trabajo, según la acusación judicial en su contra. A su alrededor, “Morfeo de Gea” concentró una familia de sitios web detrás de un blog principal, llamado “Detrás de lo Aparente”, que opera desde hace casi 15 años y que continúa online. “Morfeo” se esforzaba por mantenerse anónimo. De acuerdo al sitio, no publicaba su cara “porque tenía tantas y no sabe cuál mostrar”.

Tras años de anonimato, a “Morfeo de Gea” lo allanaron.

Una denuncia de la DAIA, convertida en una querella, motivó la causa en su contra. La Policía Federal ingresó su casa en la zona de Adolfo Sordeaux, partido de Malvinas Argentinas, en octubre de 2024. Se llevaron sus computadoras, junto a una serie de viejos folletos.

La semana pasada, tras una larga investigación, “An Bogdan” y “Morfeo de Gea” fueron procesados sin preventiva por el juez federal Ernesto Kreplak, con embargos de diez millones de pesos cada uno. El delito: violar la ley 23592, que pena la propaganda nazi, con hasta tres años de cárcel para quienes “alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

En la causa, la identidad de “Morfeo de Gea” fue revelada. Es Raúl Vicente Gürtler, de 65 años, o “Vicente G.”, el personaje de su propia película. Al final, su vanidad lo traicionó. En el allanamiento a su casa, la PFA secuestró varios de sus libros, de corte místico y cósmico. Los firmaba con su nombre de guerra, pero registró al menos uno de ellos con su nombre civil en la Cámara del rubro, según descubrió Infobae.

Andrea Bogdan, en foto de sus redes sociales

Bogdan y Gürtler no fueron los únicos procesados. Kreplak también acusó del mismo delito a otros siete sospechosos más, entre ellos Hugo Hernán Rama y Verónica Bogdan, una hermana de Andrea que vive en Río de Janeiro, parte de los créditos de El Diario de Adolf.

Gürtler es una página en blanco para el sistema. Nunca registró un empleo en blanco o un alta en la ex AFIP. Tampoco goza de una jubilación, a pesar de su edad. Sin embargo, su grupo era al menos prolífico, con una bizarra estética new age de polvo cósmico y música de sintetizadores, dragones y la banda de Moebius que simboliza al infinito, lejos de las botas y el griterío de los grupos skinhead. Una imagen del Conejo Blanco recibía a los visitantes del blog.

“Detrás De Lo Aparente es un espacio por y para los lectores, aquellos buscadores de la verdad que valientemente se internan en el territorio del conocimiento de la realidad y de ellos mismos, recorriendo su camino y comprometiéndose con el prójimo dando sin esperar nada a cambio”, decía el texto introductorio.

Según su contador, Detrás de lo Aparente tuvo, al menos, 26,6 millones de visitas. En su sitio web, se publicitan, una “plataforma de streaming consciente”, una “productora de contenido audiovisual” y una serie de links muertos. El Diario de Adolf se encuentra borrado.

“El Holocuento Judío”, un texto de “Morfeo de Gea” publicado en 2017, fue borrado también. “Los demonios ganaron la batalla al nacionalsocialismo en 1945, pero no lograron ganar la contienda a la humanidad, ellos sabían que tarde o temprano se descubriría al verdadero enemigo, la verdad saldría a la luz en algún momento, pues era innegable que Adolf Hitler había logrado lo que nadie antes había conseguido, liberar a un pueblo entero de la opresión de los demonios”, decía. Luego, Detrás de lo Aparente pedía donativos con una cuenta de Paypal.

El allanamiento a la casa de Gürtler en Adolfo Sordeaux

La indagatoria a “Morfeo de Gea” y la interna en el mundo nazi

A Gürtler, de acuerdo al procesamiento, “se le atribuyó la creación y el liderazgo de la organización, y a los restantes imputados su integración”. Sin embargo, cuando fue indagado, “Morfeo de Gea” aseguró ser, básicamente, un hombre cósmico de paz y amor, un despertador de la conciencia.

Aseguró que empleaba ese seudónimo “porque quería mostrar ’un submundo desconocido’, que no se ve y por eso la denominación. ‘Morfeo’ por el Dios de los Sueños que le revela a los hombres los secretos y es castigado”. Luego, “adujo que se busca expandir la conciencia a la espiritualidad, al amor, todo encaminado a que el hombre saque de su profundidad ese conocimiento divino que todos tenemos”.

Finalmente, afirmó que vive de las donaciones de los seguidores de su página y que, incluso, se suele borrar contenido antisemita.

También habló de una serie de problemas personales de Andrea Bogdan, que “embarullaban” la situación y que la verdadera antisemita, básicamente, era ella.

"El Holocuento Judío", artículo firmado en el blog de Gürtler con su seudónimo, hoy borrado

“An Bogdan” y la denuncia de su ex

A partir de 2015, según la acusación de Kreplak, la artista platense “tomó un rol jerárquico en la organización y promovió el proyecto ‘Ahora Humanidad’, con idénticos fines en “Detrás de lo Aparente”.

La ex pareja de Bogdan también se convirtió en querellante. En la causa, de acuerdo al procesamiento firmado por Kreplak, “expuso situaciones de discriminación contra su persona, a su pareja y a toda la comunidad judía por parte de su ex pareja y madre de sus hijos”.

Aseguró que, durante la cuarentena durante la pandemia, “dio con contenido audiovisual que Bogdan había producido y difundido con discurso de supremacía racial y pseudo-religiosa, discriminación religiosa, simbología de odio y gran cantidad de material doctrinario y propagandístico antisemita”. Allí, involucró a dos familiares directos de ella y al blog encabezado por “Morfeo de Gea”.