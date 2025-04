Buscarán identificar a los autores del crimen del joven apuñalado en el sur de Rosario

Los delincuentes no fueron detenidos hasta el momento (Aires de Santa Fe)

El cuerpo de un hombre muerto fue encontrado este viernes en la zona sur de Rosario. Con una puñalada en el área de la garganta, la víctima había sido abandonada en el lugar que habría sido asesinado hasta que los agentes policiales fueran alertados. Una investigación inició su curso, pero por el momento, no hay ningún detenido por el crimen.

El hecho ocurrió esta madrugada en la calle Khantuta al 1700, sin embargo, no fue reportado por la Policía local hasta las 5:45 horas aproximadamente. En ese momento, los efectivos dieron con el cadáver de un joven de 27 años que, poco después, sería identificado como Walter Ruiz Díaz.

Luego de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomara intervención en el caso, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba una herida de arma blanca en la garganta. A pesar de que el personal médico del Sistema Integral de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió al lugar para asistirlo, durante la revisión constataron que ya no tenía signos vitales.

De acuerdo a la información publicada por Rosario3, la Prefectura Nacional y la Policía de Investigaciones (PDI) se presentaron en el lugar, en donde trabajaron en la recolección de pruebas. Asimismo, se confirmó que la investigación quedó a cargo de la fiscal Georgina Pairola, titular de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional 2.

El lugar en el que fue encontrado el cuerpo sin vida de Walter Ruiz Díaz (Captura de Google Maps)

Al mismo tiempo que la investigadora solicitó la autopsia del cadáver en el Instituto Médico Legal, también ordenó otras medidas, entre ellas, la inspección criminalística del lugar del hecho, la toma de testimonios a los vecinos, el levantamiento de rastros, y la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

A pesar de que se confirmó que la víctima tenía antecedentes penales, no se estableció una hipótesis respecto a las causas que derivaron en el crimen. Asimismo, las autoridades indicaron que aún no hay detenidos, no obstante, no aclararon si ya tendrían sospechosos bajo la mira.

Previo a que ocurriera el crimen de Ruiz Díaz, un agente de la Policía Federal fue atacado a tiros el martes por la tarde cuando realizaba una investigación en un punto de venta de drogas en la zona sur de la ciudad. El ataque ocurrió en las torres ubicadas en la intersección de Abanderado Grandoli y Lamadrid, donde el policía, vestido de civil, fue sorprendido por un grupo de personas que abrió fuego contra él.

El efectivo estaba en el lugar en el marco de una investigación sobre narcomenudeo, cuando de repente los agresores, que se presume estarían vinculados a una banda local de tráfico de drogas, comenzaron a dispararle. El policía respondió al fuego, y en cuestión de minutos, varias patrullas de efectivos federales y provinciales llegaron al lugar.

La zona en la que el agente fue baleado durante una operación encubierta

Afortunadamente, no se registraron detenidos ni heridos, aunque los peritos de la Prefectura Naval encontraron cinco vainas servidas en el sitio del tiroteo. Las circunstancias exactas del ataque siguen sin esclarecerse. Aunque se sospecha que los agresores podrían haber reaccionado ante la presencia de un desconocido en el territorio, no está claro si sabían que la víctima era un policía.

Ese mismo día, otro policía fue atacado en San Lorenzo, localidad situada al sudoeste de Santa Fe, en un hecho vinculado aparentemente a un intento de robo. Según las primeras versiones, el oficial, que se encontraba en la zona para visitar a un amigo, fue abordado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Los agresores redujeron al policía, le arrebataron su arma reglamentaria y uno de ellos le disparó en la pierna izquierda.

El agente fue trasladado de inmediato al Hospital José María Cullen, donde recibió atención médica y confirmaron que la bala atravesó su pierna sin causar daños de gravedad. Las autoridades investigan el incidente como un intento de robo, aunque algunos informes sugieren que los atacantes podrían haber reconocido al oficial como miembro de la fuerza.