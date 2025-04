Fernando Burlando apuntó contra los acusados por la muerte de Maradona: “Sabían cómo terminaría y no hicieron nada para evitarlo”

Burlando critico a los acusados por la muerte de Maradona

Se llevó a cabo este martes una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona, en la que Dalma Maradona brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro. En este contexto, Fernando Burlando, abogado de las hijas mayores del Diez, señaló duramente a los imputados al afirmar: “Sabían cómo terminaría y no hicieron nada para evitarlo”.

Las declaraciones del letrado se realizaron desde la puerta de los tribunales en diálogo con Infobae en Vivo. Si bien al comienzo de la entrevista sostuvo que el juicio trata sobre la responsabilidad del equipo médico en la salud psicofísica de Maradona, Burlando enfatizó que aún quedan interrogantes, especialmente sobre el acceso limitado que tuvo la familia al astro del fútbol en sus últimos días.

Para el abogado, esas restricciones contribuyeron al trágico desenlace, describiéndolo como un “derrotero que terminó en su asesinato”.

Durante la charla, se refirió al impacto devastador de los procesos judiciales para los familiares: “Generan un tremendo dolor e impiden muchas cosas como la finalización de un duelo. Tanto Dalma, como Gianinna y Claudia, que tienen que venir a declarar, se ven afectadas por estas jornadas de debate. Es el único tema en su vida. Emocionalmente, se hace insorteable la posibilidad de hacer un buen duelo”.

Dalma Maradona se presentó este martes en los tribunales de San Isidro (EFE)

En cuanto a las advertencias de Dalma y Gianinna sobre el deterioro físico de su padre, Burlando aseguró que ellas ya habían notado señales claras de alerta. “Observaban que su papá se perdía, que tenía pérdidas de conocimiento espontánea, que tenía muy poca movilidad, que por momentos aparecía con edemas”, relató.

Según dijo, esos síntomas nunca fueron atendidos de la manera adecuada. Además, denunció el abandono del tratamiento médico correspondiente. “Diego, siendo una persona cardíaca y teniendo que seguir un tratamiento específico, dejó de tomar esa medicación desde que Luque entró a su vida. Solo le daban un coctel de pastillas psiquiátricas. Fue una salvajada lo que le hicieron y jamás realizaron un acto para salirse de este camino que conducía a Diego a la muerte”.

El abogado también se refirió a las condiciones en las que vivía el ídolo antes de su muerte: “Diego no estaba viviendo bien. Terminó su vida en la miseria, entre la mugre y el olor a orín. Nadie en el mundo imaginaba que Maradona iba a terminar en este estado”.

En esa línea, describió los últimos días del ex futbolista como una agonía que se extendió durante una semana aproximadamente. “Terminó agonizando por lo menos desde el día 17, entre 5 y 10 días. Diego tenía voz robótica, tenía los pulmones afectados. Estas son cuestiones que cualquier ser humano se da cuenta y por las que acudiría al médico, a una clínica o una guardia”, afirmó.

Para Burlando, los imputados conocían la gravedad de la situación y no tomaron medidas. “Sabían que terminaba así y no hicieron nada para cambiar su destino. Es por eso que es un homicidio. Ocho personas no hicieron nada para salvarlo. La pregunta es quiénes se beneficiaban con esta muerte”, concluyó.

Claudia Villafañe y su hija Gianinna, previo al inicio de la audiencia de este martes (Jaime Olivos)

Las palabras de Dalma

La audiencia de este martes comenzó pasadas las 14 en los tribunales de San Isidro. Junto a Dalma estuvieron su hermana Gianinna, quien ya había asistido a otras instancias del proceso, y Claudia Villafañe, en lo que significó su primera aparición en el juicio.

El testimonio de Dalma inició cerca de las 16, luego de un cuarto intermedio y la resolución de un planteo de nulidad solicitado por las partes. Durante su declaración, la hija mayor de Maradona recordó las últimas semanas de vida de su padre y las advertencias al equipo médico sobre el deterioro de su estado.

De acuerdo a su relato, el cumpleaños número 60 del ex jugador marcó un punto de inflexión, ya que se evidenciaban sus limitaciones físicas. “Cuando mi papá sale a la cancha y todos lo vieron mal en la televisión, fue muy notorio”, expresó.

También apuntó contra los imputados Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz. Según Dalma, ellos convencieron a la familia de que una internación domiciliaria era la mejor opción tras la operación de cabeza realizada en noviembre de 2020. Sin embargo, afirmó que las condiciones prometidas nunca se cumplieron. “No hubo ambulancia ni enfermeros. Nos prometieron enfermeras 24 horas, gente que estuviera ahí para tomarle la presión y darle las pastillas, pero eso nunca pasó”.

Dalma recordó con dolor las últimas veces que pudo ver a su padre con vida, describiéndolo como irreconocible. “El último tiempo ya no era mi papá porque ya no se reía, se perdía. Estábamos en una videollamada y no sabía quién estaba del otro lado”. Visiblemente conmovida, señaló el impacto de su pérdida en la vida diaria. “Lo extraño todos los días de mi vida y si ellos hubieran hecho su trabajo, esto se podría haber evitado”.