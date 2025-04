Denunciaron al cantante de La Mancha de Rolando por agredir a un motociclista: le aplastó la moto y escapó

En el video, se observa la pelea entre el cantante de la Mancha de Rolando, Manuel Quieto, y un motociclista en la autopista. (@e.alejandro_fabian)

El cantante Manuel Quieto, líder de la banda La Mancha de Rolando, fue acusado de protagonizar una discusión violenta con un motociclista de 21 años, en plena autopista. Las imágenes lo muestran en una actitud agresiva, en la que golpea al otro conductor y termina aplastando la moto con su camioneta.

Según Enrique Alejandro Fabián, el denunciante, el episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 13 de abril, en el peaje de la autopista Richieri, a la altura de Villa Celina. Fue el mismo día en el que el músico tocó, más tarde, en el festival Quilmes Rock.

La agresión comenzó en la fila del peaje cuando el motociclista, que llevaba a su hermana como acompañante, tocó bocina para advertir al conductor de la camioneta sobre una maniobra que consideró imprudente, según su testimonio. De acuerdo a las imágenes y lo comentado por el joven, el cantante de “Arde la Ciudad” reaccionó de forma virulenta y empujó la moto con el frente de su camioneta Volkswagen Amarok, de color negro.

“Estábamos volviendo de un cumpleaños cuando nos cruzamos con éste ’ser humano‘, si se le puede llamar así, que no tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por el hecho de haberle tocado bocina. Yo en todo momento fui respetuoso y traté de calmarlo, pero este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbalmente y físicamente”, contó el joven, en su cuenta personal de Instagram.

El posteo de cómo quedó la moto del joven

El conflicto escaló rápidamente cuando el motociclista descendió de su vehículo para advertirle sobre el golpe. Desde la ventanilla de la camioneta, Quieto comenzó a insultarlo, le arrojó golpes de puño y luego avanzó sobre la moto, a la que aplastó y arrastró varios metros. Tras ese rapto de violencia, se dio a la fuga. Ante la sorpresa de lo que había pasado, la hermana intentó calmar al motociclista al recordarle que el daño era “solo material”

La secuencia fue grabada en video por el propio joven, quien posteriormente difundió las imágenes en su cuenta personal. “No tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por el hecho de haberle tocado bocina”, subrayó la víctima. “La pasó por encima y ahí quedó hasta que arribó el personal de vialidad”, relató, y pidió que se haga responsable de los daños.

En la publicación, la víctima explicó que al momento del incidente no sabía que el conductor era el cantante de La Mancha de Rolando. “Estoy en la búsqueda de más datos de esta persona que se dio a la fuga luego de destrozar mi vehículo que uso todos los días para trabajar”, manifestó frustrado. Sin embargo, la identidad de Quieto fue señalada por otros usuarios que reconocieron al músico en el video.

El denunciante busca que Manuel Quieto asuma la responsabilidad por los daños

Tras el incidente, su hermana, Milagros, dio su versión de los hechos y remarcó que la maniobra “casi me hace caer porque nos tocó con la camioneta estando yo arriba todavía”. “Gracias a que mi hermano me agarró, no me caí”, ilustró.

“Para más, el chabón le pegó a mi hermano -siguió con el relato- cuando él sólo quería pedirle que se calme, y en vez de eso, simplemente le empezó a pegar”.

“Solo pido que el chabón pague lo que tenga que pagar, y que por favor no vuelva a conducir, porque yo y mi hermano tuvimos suerte, que solo fue la moto y no nosotros (aunque mi hermano terminó con la mano lastimada por defenderse)”, finalizó.

Manuel Quieto, el cantante de La Mancha de Rolando

En sus redes sociales, Alejandro contó que la motocicleta era nueva. “Solo 1 mes y 23 días de haberla comprado...”, lamentó. Según contó al diario Clarín, el joven confirmó que el hecho fue protagonizado por Quieto, tras corroborar los datos de la patente, y radicó una denuncia penal por "destrucción de la propiedad privada y agresión".

Hasta el momento, el artista no se pronunció públicamente sobre lo que pasó.