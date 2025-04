Recapturaron a una mujer vinculada a Los Monos, que se escapó cuando cumplía una condena con prisión domiciliaria

Tenía prisión domiciliaria, pero desactivó la tobillera y se dio a la fuga (PFA)

La Policía Federal recapturó en Santa Fe a una mujer que formaba parte de la banda narcocriminal “Los Monos”, que se escapó cuando debería cumplir con su prisión domiciliaria por haber sido partícipe de un secuestro extorsivo.

El hecho por el que se la condenó sucedió el 23 de julio de 2021, cuando un hombre fue secuestrado en Arroyo Seco, una localidad de la provincia de Santa Fe. Durante su cautiverio, la víctima fue sometida a torturas físicas y, posteriormente, liberada tras el pago de un rescate por parte de su familia, negociado mediante extorsiones con los captores.

Tras la investigación y el proceso judicial correspondiente, la mujer fue condenada a seis años de prisión domiciliaria por su participación activa en el secuestro como integrante de una organización narcocriminal. Sin embargo, en un intento de evadir la Justicia, la detenida logró desactivar la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y se fugó, generando una nueva causa penal para dar con su paradero.

El caso fue asumido por el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario, bajo la Presidencia del Dr. Osvaldo Facciano y la secretaría de la Dra. Celeste Rodríguez, quienes coordinaron una serie de investigaciones que permitieron identificar el posible lugar donde se ocultaba la mujer. La información recabada apuntó a una zona descampada de Villa Gobernador Gálvez, también en Santa Fe.

Gracias a un operativo de rastreo meticuloso en los alrededores, efectivos federales localizaron a la criminal en las inmediaciones de una vivienda situada sobre la calle José Ingenieros. Su captura fue inmediata y, dada su vinculación con una estructura criminal de alta peligrosidad liderada por Ariel “Guille” Cantero, se ejecutó con custodia reforzada.

La mujer estaba vinculada a la estructura criminal de Ariel "Guille" Cantero (Adrián Escandar)

Finalmente, la mujer —mayor de edad y de nacionalidad argentina— fue puesta nuevamente a disposición de la Justicia, acusada de los delitos de secuestro extorsivo y narcotráfico. Su recaptura representa un nuevo golpe contra la organización criminal y evidencia la continuidad del accionar coordinado entre el sistema judicial y las fuerzas federales en el marco del “Plan Bandera”.

Dictaron prisión preventiva para el ex policía que fue detenido por filtrar información a Los Monos

A finales de marzo, la Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para el ex policía que fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por filtrar información a la banda de Los Monos. Se le atribuyó formar parte de la asociación ilícita de la barra brava de Newell’s.

La acusación contra Juan José Raffo estuvo en manos de los fiscales Luis Schiappa Pietra y José Luis Caterina, quienes plantearon que su rol en la barra consistía en brindar información y posibilitar el funcionamiento de la organización criminal, con favores.

Juan José Raffo, ex policía acusado de filtrar información a Los Monos

El juez de primera instancia Aldo Bilbao Benítez ordenó que se imponga una prisión preventiva para Raffo por el plazo de 90 días. También se impuso una prórroga automática de la medida en el caso de que la Fiscalía no llegue a recopilar toda la información necesaria durante ese período.

De acuerdo con la acusación presentada, los fiscales lograron probar que Raffo filtró información clave sobre investigaciones judiciales a Guillermo Sosa, uno de los cabecillas de Los Monos, quien se encontraba prófugo por el homicidio de Nelson Saravia y fue arrestado el 4 de mayo de 2022.

Además, al ex oficial de las fuerzas de seguridad se la atribuye haber sido un factor clave en la expansión territorial de Los Monos. Raffo está vinculado con un ex agente de la SIDE de Rosario en la filtración de información sensible sobre investigaciones y allanamientos a miembros de la red narco liderada por Leandro “Pollo” Vinardi, desarticulada parcialmente durante la “Operación Romaní” en 2023.