Córdoba: esperaba que su papá lo fuera a buscar al boliche, le robaron y terminó internado tras sufrir fuertes golpes

Escapó a la Argentina por no entregar una freidora de aire y lo detuvieron: el gobierno de Turquía quiere extraditarlo Güven C. fue capturado por la Policía Federal en Mar del Plata. En sus meses en el país, obtuvo un DNI, un monotributo y un domicilio en un country. Ante la Justicia, se negó a que lo envíen de vuelta a Oriente Medio. Ahora, deberá enfrentar un fuerte juicio

Quiénes son los famosos que estaban citados a declarar en el juicio por Maradona, pero que finalmente no lo harán En total son 7 las figuras públicas que finalmente no darán su testimonio en el proceso judicial por el fallecimiento de Diego. No obstante, en la lista de la querella aún quedan varias personalidades reconocidas