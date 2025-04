Brutal robo en Mar del Plata: golpes y un tiro al aire para robarle el celular a una adolescente

Brutal robo a una adolescente en Mar del Plata

Una adolescente de 17 años sufrió un violento robo cuando salió de su casa, en Mar del Plata, rumbo al instituto donde estudia inglés. Los ladrones la golpearon y dispararon al aire para robarle el celular.

El hecho ocurrió cerca de las 15 hs, en Vucetich al 1700. Al verse acorralada por motochorros, la víctima regresó corriendo a su casa. Pero los delincuentes la siguieron.

“Estaba yendo a dos cuadras de casa. Salió un ratito antes de las tres y media de la tarde. Llegó a la esquina y ve que aparece esta moto con intenciones de robarle, porque le empezaron a gritar”, le dijo su mamá a 0223.

Y siguió: “Corrió hasta la puerta de mi casa tratando de llamar a mi marido. Ahí fue donde paró la moto, bajó uno de ellos, que la empuja contra el portón y la golpea para sacarle el celular”.

Los ladrones escaparon cuando llegó el patrullero pero fueron capturados

Luego de arrebatarle el teléfono, el delincuente decide regresar a la moto junto a su cómplice. Sin embargo, aparece en la escena un patrullero a toda velocidad, por lo que el ladrón decide correr en dirección contraria al móvil, mientras que su compañero escapa en la otra dirección.

“El patrullero sigue derecho y trata de detener al de la moto. Ahí es donde se escucha el sonido del disparo”, dijo la madre de la adolescente. “Para el otro lado sale corriendo el oficial de policía al menor, y logra agarrarlo a unas cuadras”, agregó.

Además, la mujer señaló que al llegar a la comisaría se enteraron de que se trataba de un menor de edad y que el dúo delictivo ya le había sacado otro celular a una mujer en la zona del Campo Municipal de los Deportes alrededor de las 15.10 en la moto que también era robada.

“Mi hija está bien pero asustada y angustiada. No quiere salir de casa por esto y es lógico, tiene miedo”, sostuvo su mamá. Por lo menos lograron detener a este pibe", cerró.

El asalto que relató la mujer quedó registrado por una cámara de seguridad. El video de la secuencia encabeza esta nota.

Antecedente

Cuatro delincuentes armados asaltaron a una familia cuando llegaba a su casa en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza. El robo, que ocurrió el jueves pasado, duró apenas 15 segundos y quedó registrado por cámaras de seguridad: los ladrones escaparon con el vehículo, celulares y hasta un par de patines de las víctimas.

El hecho sucedió cuando Andrés, la víctima, conducía su auto mientras regresaba de una práctica de patín de su hija menor, una nena de 11 años. A bordo también estaba su hijo más grande, un joven de 18 años.

En las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona que captaron la situación, se advierte que los asaltantes fingieron no prestar atención al vehículo en un primer momento. Mientras la familia se aproximaba a su domicilio, los ladrones caminaban por la vereda aparentando normalidad. Así llegaron hasta la esquina, donde se perdieron de la vista de Andrés y los chicos.

Sin embargo, al notar que descendían del auto, los sospechosos cambiaron de rumbo, volvieron sobre sus pasos y se abalanzaron sobre las víctimas.

El video muestra cómo uno de ellos se aproxima directamente hacia el conductor, apuntándole a la cabeza con un arma, mientras otro lo despoja de sus pertenencias. Al ser abordado, Andrés no ofreció resistencia, levantó las manos y entregó las llaves del auto, que los delincuentes se llevaron de inmediato.

Los hijos, en tanto, se alejaron del vehículo, pero otro de los ladrones fue hacia ellos y le robó el celular al mayor de los hermanos.

Andrés relató lo ocurrido en una entrevista con TN: “Fue cosa de segundos, que te apunten en la cara… Me dijeron ‘dame todo porque te voy a matar, no te hagas el canchero porque te mato’. Yo les di todo con los brazos abiertos mientras miraba a mis hijos, que no les hicieran nada. Es muy triste como se vive”, concluyó.