Intentó secuestrar a una nena y fue detenido por los vecinos: “Te voy a dar caramelos”

En la localidad bonaerense de Ingeniero Juan Allan, del partido de Florencio Varela, un hombre intentó secuestrar a una nena de tan solo 7 años. Afortunadamente, su accionar fue frustrado por los vecinos y familiares de la menor, que lo atraparon y entregaron a la policía.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles La Trilla y 1108, donde un individuo abordó a una niña ofreciéndoles caramelos y asegurándole que conocía a su padre. Así, intentó convencerla de que se suba su vehículo, un Renault Exprés de color blanco, donde había otras dos personas abordo.

Un hombre intentó subir a una niña de 7 años a su vehículo (Foto: Captura de pantalla)

“Vení, que yo a vos te conozco. Te voy a dar caramelos”, le habría dicho el sujeto en cuestión a la niña. La menor se negó y comenzó a pedir ayuda.

Ahí fue cuando intervinieron los vecinos y sus familiares, quienes lograron detener la situación, poner al resguardo a la niña y reducir al hombre hasta que la Policía se haga presente en el lugar.

Los vecinos lo redujeron hasta que llegó la Policía

“Intentó secuestra a mi sobrina de 7 años poniéndole un arma en la cabeza. Pasó recién en la calle 1108, Ing. Allan y límite con La Capilla, ac. La Trilla. Esta es la camioneta. Eran tres, dos se escaparon. Si alguien tiene más información se los voy a agradecer. Mi sobrina está bien. Gracias a Dios se pudo escapar y mis cuñados lo detuvieron, pero por favor ayuden difundiendo. Dos se escaparon y pueden agarrar a otros chicos y hacerles cualquier cosa”, relató una de las tías de la niña en un video que registró el momento del hecho y se viralizó en las redes sociales.

Antes de que llegaran los oficiales, según narró La Voz, el hombre exclamó: “Perdón, me confundí, pero igual no pasa nada. Ustedes no me conocen a mí. Yo entro y salgo enseguida, y ya sé donde viven ustedes”.

El hombre habría confesado que intentó secuestrar a la nena. Los efectivos de la Comisaría 6ta. de Florencio Varela llegaron al lugar del hecho y detuvieron al secuestrador, quien fue trasladado a la dependencia policial.

A partir de ese momento, la fiscalía ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación. Todavía se desconoce si el hombre tenía antecedentes.

La causa quedó a cargo de la UFI N°2 Descentralizada de Varela, dependiente del Departamento Judicial de La Plata, bajó la carátula de “sustracción de menores en grado de tentativa”.

Detuvieron por violación de menores y pedofilia a un conocido rapero

Esta misma semana hubo otro caso que involucró a menores en el Conurbano bonaerense. Dicho hecho sucedió en la zona oeste, más precisamente en La Matanza, donde Matías Chávez (35), más conocido como Isidishi en el mundo del rap, fue detenido este lunes por la Policía Federal.

Los delitos que le imputan a Chávez son producción de material pedófilo, grooming, amenazas coactivas y abuso sexual con acceso carnal, violación de menores. Fue capturado por la División Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes en un local de comidas rápidas de Morón.

Chávez, según la investigación de Pecorelli, no operaba con su nombre real. Era un poco más artero. Como otros supuestos pedófilos y groomers, se hacía pasar por mujer. Usaba una serie de alias femeninos y una flota de 13 números de teléfono y 10 cuentas de email para contactar a las víctimas en redes sociales como Instagram, Badoo y aplicaciones de citas como Litmatch; y así ganarse su confianza.

“Tras contactarlas con una falsa identidad, les ofrecía la posibilidad de ganar dinero a cambio de que le envíen fotos y videos donde se muestren desnudas. Les pedía sus CBU para transferirles la plata, así como sus datos personales”, detalló una fuente clave en la causa. Si las niñas decidían cortar el contacto, Chávez supuestamente las extorsionaba.