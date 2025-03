Sigue la búsqueda de los asesinos de Sofía: la pista del tercer sospechoso de matar a la bebé

El video que muestra a la madre y su beba justo antes de ser atropelladas por delincuentes en Pablo Nogués

El viernes pasado por la tarde, Sofía Soledad Hildebrandt, una bebé de once meses, fue asesinada por tres delincuentes cuando la atropellaron mientras estaba en brazos de su madre en el cruce de Madame Curie y Morse, en la localidad bonaerense de Pablo Nogués. Los delincuentes escapaban de las autoridades en una fuga en la que intercambiaron disparos con el patrullero que los perseguía, tras cometer una entradera en la zona de Ricardo Rojas, partido de Tigre. Allí, asaltaron a una mujer de 40 años, armados con una pistola 9 milímetros robada en abril pasado en Brandsen, para llevarse su Jeep Renegade, su cochecito de bebé y dos millones de pesos.

Regresaron a Pablo Nogués, su zona de origen, en busca de refugio. Pero la carrera perdió el control. Al llegar a Curie y Morse, los ladrones volcaron la Jeep Renegade tras chocar contra un Fiat Punto, cuya conductora resultó ilesa. En el impacto, golpearon a Sofía y a su madre, que fueron trasladadas a un hospital cercano. La bebé murió poco después.

La Jeep Renegade tras el vuelco

Así, comenzó una investigación contrarreloj para encontrar a los sospechosos a cargo del fiscal José Amallo y la Superintendencia Región Norte I AMBA de la Policía Bonaerense, dirigida por el comisario mayor Lucas Borge. El primer delincuente, Rodrigo Moreyra, de 35 años, que dejó cinco meses atrás el penal de Campana tras una causa por robo, fue detenido junto a la Renegade; sus compañeros lo abandonaron al huir a pie. Moreyra tiene un domicilio registrado a 20 cuadras del lugar del crimen.

El segundo sospechoso, de 25 años, ya fue identificado gracias a tareas de campo y tiene un pedido de captura. Se allanaron dos objetivos para hallarlo, entre ellos, una casa en Pablo Nogués, a cuatro cuadras de donde mataron a Sofía.

Rodrigo Moreyra, el sospechoso detenido

No se conoce el nombre del tercer asesino. Sin embargo, hay una pista para encontrarlo. No hay, hasta ahora, un video que muestre el asalto en Ricardo Rojas, a donde los delincuentes llegaron en un Volskwagen Golf. Sin embargo, a pesar de llevar un pasamontañas en su auto, los ladrones viajaron a cara descubierta a través de un periplo de casi 40 cuadras.

Un testigo “sumamente confiable”, apunta uno de los investigadores, logró verlos y declaró en la causa. Así, aportó una descripción detallada del tercer sospechoso, que sumado al relevo de cámaras y la toma de dar testimonios, así como los cruces de causas penales previas de los sospechosos ya conocidos, podría llevar al fiscal Amallo a identificar a este asesino.

Sofía Soledad Hildebrandt, la beba asesinada

Ayer, en diálogo con la prensa, Gabriel, la pareja de Natalia y padre de Sofía, detalló el estado de salud de la mujer que sobrevivió al hecho. “Corre riesgo de infección. Hay que esperar a que se estabilice para volver a operarla. Y después, hay que ver si no forma el hematoma, que por eso la operaron. Tiene fractura también en la parte de atrás del cráneo; si el cuerpo lo recupera o va a necesitar intervención. Hay que ver cómo avanza”. “La vimos antes de que entren a operarla y no le comentamos nada, no le dijimos nada. Ella está despierta, consciente, pero no le dijimos nada”, continuó.

Respecto a Sofía, que falleció en el mismo hospital de Pablo Nogués, aseguró que “se bancó cinco paros (cardíacos)” antes de morir: “La nena quería vivir”.