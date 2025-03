El padre de la bebé atropellada y asesinada por ladrones pidió Justicia: “Ella quería vivir”

El padre de la bebé atropellada y asesinada por ladrones pidió Justicia: "Quería vivir"

El padre de Sofía H., la bebé de 11 meses atropellada y asesinada el viernes por delincuentes en Pablo Nogués, exigió Justicia por el crimen de su hija, contó que la menor sufrió cinco paros antes de morir y afirmó que “quería vivir”. También dio detalles sobre la salud de su pareja, Natalia Susana Heizenrreder, quien también fue atropellada en el mismo episodio: dijo que la mujer se encuentra en un estado de salud “muy complicado” y que “corre riesgo su vida”.

En diálogo con la prensa, el hombre se mostró muy conmocionado por el hecho ocurrido en las últimas horas, exigió que las autoridades detengan a los involucrados y remarcó que Natalia, la madre de la víctima, aún no sabe que la beba falleció.

“La vimos antes de que entren a operarla y no le comentamos nada, no le dijimos nada. Ella está despierta, consciente, pero no le dijimos nada”, precisó Gabriel al respecto.

Acerca del cuadro de la mujer de 41 años, agregó: “Corre riesgo de infección. Hay que esperar a que se estabilice para volver a operarla. Y después hay que ver si no forma el hematoma, que por eso la operaron. Tiene fractura también en la parte de atrás (del cráneo); si el cuerpo lo recupera o va a necesitar intervención. Hay que ver cómo avanza”

Natalia Susana Heizenrreder, también se encuentra en un estado de salud “muy complicado” y “corre riesgo su vida”.

Respecto a Sofía, aseguró que “se bancó cinco paros (cardiácos)” antes de morir: “La nena quería vivir”.

También advirtió sobre la existencia de alias de transferencia falsos, creados para estafar a los usuarios: “Si quieren saber algo, lo van a saber de nosotros que estamos acá. Nadie está pasando alias, no estamos pidiendo ayuda a nadie. No le den bola a nada de eso”.

La secuencia que terminó en la muerte de la niña comenzó a fines de la tarde de ayer con una entradera en la zona de Ricardo Rojas, partido de Tigre. Una mujer, la víctima, aseguró a la Policía Bonaerense que tres sospechosos la sorprendieron a bordo de un Volskswagen Golf. Le robaron dinero y su camioneta, una Jeep Renegade. El sistema de monitoreo municipal de Tigre divisó a los delincuentes en su fuga e irradió un alerta. Así, comenzó la persecución.

PERSECUCION ASESINATO BEBE PABLO NOGUES

Según el informe policial del caso, al que accedió Infobae, los ladrones abrieron fuego contra el patrullero que los seguía. En medio de la secuencia, un joven recibió un disparo en el tobillo derecho cuando los ladrones llegaron a Pablo Nogués. La persecución por la zona continuó en Marie Curie y Morse. Allí, los ladrones a bordo de la Jeep Renegade chocaron contra un Fiat Punto. Los delincuentes perdieron el control. Sofía y su madre se encontraban a pocos metros, sobre la vereda.

Ambas fueron trasladadas de urgencia a un hospital de la zona, pero la bebé no logró sobrevivir. Natalia, por su parte, fue operada en el centro de salud; la mujer es madre de al menos dos chicos más.

Rodrigo Moreyra, uno de los acusados de matar a la bebé.

Al menos uno de los delincuentes fue capturado. Fue identificado como Rodrigo Lucas Moreyra, de 35 años. Se encontró una pistola en la camioneta. Peritos de Policía Científica trabajan en el lugar, en una investigación a cargo del fiscal José Amallo, con un expediente por los delitos de robo, atentado y resistencia a la autoridad, abuso de arma, lesiones y, finalmente, homicidio. El fiscal del caso se encontraba en la escena del hecho a mediados de la noche del viernes.

Los cómplices de Moreyra lograron escapar y continúan prófugos. El hampón detenido tiene un domicilio registrado a 20 cuadras de donde ocurrió el impacto fatal.