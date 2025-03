Quién era la joven argentina encontrada muerta en su casa en Estados Unidos

Lucila tenía 22 años

Lucila Nahir Nieva, una joven argentina de 20 años, fue encontrada muerta en su casa en Estados Unidos. Si bien el caso se maneja con total hermetismo y todavía se desconocen los detalles de lo ocurrido, todo parecería que se trató de un femicidio, que tiene a su esposo como principal sospechoso.

La víctima es oriunda de la ciudad de San Miguel de Tucumán y viajó a ese país el 13 de junio del año pasado, para radicarse con su entonces prometido, un joven identificado como Preston Sullivan, en la ciudad de Killeen, estado de Texas. Se trata de un lugar ubicado a unas tres horas de la ciudad de Houston. Allí, la joven argentina se casó y comenzó una nueva vida.

De acuerdo con lo que trascendió en distintos medios tucumanos, Lucila vivía dentro de la base militar Fort Cavazos, ya que su marido es soldado del Ejército de ese país. En algunas de las fotos que publicó la joven en su perfil de Instagram se observan imágenes de la instalación.

Una de las imágenes que la joven publicó en sus redes sociales

“Poner tu vida en unas maletas para viajar sola lejos de tus amigos y familia sin saber q vendrá por delante es complicado, pero es una complicación que tomaría una y otra vez, uno tiene que aprender a crecer y dejar su huella por más complicado q esto sea”, escribió la joven al momento de su partida.

“Cuando realmente quieres conseguir algo tienes q dejar cosas atrás. Este mundo es tan grande que sería un delito quedarse en un solo lugar toda la vida!”, agregó Lucila en sus posteo de despedida, que acompañó con una foto de su pasaporte y el pasaje que le permitió viajar a Texas.

De un repaso por sus redes sociales, se desprende que la joven tenía un grupo de amigos con los que pasaba parte de su tiempo. Además, publicaba varias fotos y videos con su esposo y parte de la familia en Killeen.

Lucila junto a su esposo

Hasta el momento, los detalles de lo que ocurrió y cómo fue encontrada Lucila se mantienen bajo secreto. De acuerdo a la información publicada por Los Primeros, la familia de Nieva reveló que habían tratado de comunicarse con la joven desde hace una semana. No obstante, sus allegados pidieron no hablar con los medios de comunicación hasta que no se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

Por otro lado, el Gobierno provincial aseguró haber tomado contacto con los familiares de Nieva, con la intención de ayudarlos a agilizar los trámites de repatriación y el traslado del cuerpo. “Estamos en contacto permanente con la familia”, informaron las autoridades durante un diálogo con La Gaceta.

Lucila viajó a Estados Unidos a mediados del 2024

De la misma manera, el consulado argentino en Houston emitió un comunicado respecto a las tareas que se implementaron en torno a la investigación por la muerte de la argentina.

“Respecto al caso de la ciudadana Lucila Nahir Nieva, oriunda de la provincia de Tucumán y recientemente fallecida en Texas, EEUU, desde el Consulado General de la República en la ciudad de Houston se está trabajando, en el ámbito de sus competencias, en toda asistencial consular requerida en estos casos”, manifestaron.

“La familia también se encuentra en constante comunicación con la Dirección de Argentinos en el Exterior, área competente en materia de asistencia a familiares de fallecidos en el exterior y que se encuentren en la República”, confirmaron.

La joven tucumana solía utilizar su perfil en Instagram para compartir detalles sobre cómo era su nueva vida en Estados Unidos. De hecho, en esa red social se cambió el nombre a Lucila Sullivan.

Aún se desconoce cómo murió

Respecto a sus años en Argentina por el momento se desconocen datos, aunque sí hubo mensajes de dolor de familiares y allegados en Tucumán, luego de conocerse la muerte.

Gladys, la abuela, compartió un video del tema “Cómo olvidarme”, de La Beriso, con el siguiente mensaje: “Nunca voy a olvidarte, mi reina. Te amo y te amaré por siempre, mi ángel bello”.

Por su parte, otra chica publicó: “Mi querida amiga Lu, descansá en paz. Mi pésame para Vero y su familia, y que se haga justicia. Te extrañaremos, Lu”.