Trabajo esclavo y una amplia red de negocios: la historia detrás del empresario boliviano detenido por vender un falso country

Video: las promesas de Joseph Charly

El empresario boliviano Joseph Charly Ponce Sarzuri fue detenido el pasado domingo 2 de marzo por, literalmente, intentar vender un falso country en Virrey del Pino, jurisdicción de La Matanza. ”Barrio Simón Bolívar”, se llamaba el predio al que el hombre logró llevar a varios compatriotas en plena tormenta tras pasarlos a buscar en un micro de escolares por zonas de fuerte presencia de la comunidad, como el Bajo Flores y Villa Celina. Lo hizo con el objetivo de presentarles el proyecto y el terreno, que ya tenía casi todos los lotes vendidos, según el plano que mostró, sin advertir que era una farsa.

El predio, de poco más de 300 hectáreas, estaba ubicado kilómetro 38 de la Ruta 3. “Pegadito a González Catán, a 30 minutos de Villa Celina”, decía el empresario en un video promocional. Parecía una buena oferta: Joseph Charly pedía cuatro mil dólares al contado por un terreno, con planes de financiamiento de hasta 24 meses que escalaban hasta siete mil dólares. Pagar en el momento parecía una ganga. “Con los primeros mil dólares, ya firmás ante escribano”, aseveraba a sus posibles compradores en otro video.

Si todo le salía bien, si agotaba la oferta, Joseph Charly podría ganar por lo menos 30 millones en moneda norteamericana.

Las posibles víctimas en el micro escolar

La Municipalidad de La Matanza, sin embargo, denunció el negocio, que no tenía autoridad municipal ni provincial. La UFI N.º 8, con la fiscal Alejandra Núñez, inició una causa por estafa. Así, la DDI de la zona llegó al lugar y encontraron al micro de escolares, a los posibles compradores y, también, a Joseph Charly, que terminó arrestado.

Hasta la semana pasada, la fiscalía del caso no había logrado identificar al propietario del predio, que era vigilado por un cuidador. No eran terrenos fiscales: en el allanamiento bajo el tinglado se encontró un documento que mencionaba a una titular. No obstante, Infobae cruzó el nombre con bases de datos oficiales y constató que esa persona, una mujer de apellido Patricio, no existe tal como está escrito en el documento. El de la escribana que figura en el mismo papel, en cambio, sí es real.

La causa está atravesada por los videos promocionales que muestran al detenido. Incluso, se detectaron varias filmaciones más, donde prometía otro proyecto en la zona de Canning, que, según investigadores, nunca llegó a venderse. Joseph Charly, básicamente, ponía la cara.

Tal vez, en esta historia, no sea mucho más que una cara. El mundo a su alrededor -una suerte de holding del Bajo Flores detectado por Infobae en esta investigación propia- llama poderosamente la atención.

Joseph Charly tras ser detenido por la DDI de La Matanza

Quién es Joseph Charly

De 31 años, vecino de Mataderos, nacido en Bolivia y dedicado en los papeles de la ex AFIP a la venta de ropa, conformó una empresa en febrero del año pasado junto a dos compatriotas. “Las Américas de Simón Bolívar SA”, la llamaron, dedicada, en teoría, al negocio inmobiliario. El logo de Las Américas se repite en la cartelería y folletería incautada por la Bonaerense en el allanamiento de Virrey del Pino.

Las Américas -que tiene un CUIL a su nombre- registró un domicilio en la calle Bogotá al 2800. La dirección coincide con la de la firma Jossué y Asociados, cuyo nombre figura en los documentos encontrados en el allanamiento.

Casualmente, Jossué y Asociados ofrecía vía Instagram la chance de invertir en el “centro comercial Las Américas”, ubicado en Virrey del Pino. Un hombre, cuya cara se repite en los videos de la inmobiliaria, enviaba videos supuestamente desde China, donde decía organizar tours de compra de ropa en la ciudad de Cantón. La inmobiliaria también ofrecía alquileres en una galería de la calle Bacacay.

Uno de los socios de Joseph Charly en Las Américas de Simón Bolívar SA es otro empresario boliviano que, desde 2010, conformó cuatro empresas vinculadas -al menos en los papeles- al rubro de la ropa. Operó, entre otras cosas, un lavadero industrial de telas.

Este hombre, de 49 años, también estuvo encerrado en un penal federal.

Joseph Charly en otro video promocional

Fue a comienzos de la década pasada, cuando el Tribunal Oral Federal N°5 le dio tres años y cuatro meses de prisión por el delito de trata de personas en una causa investigada por la PROTEX, para luego darle la libertad condicional. Fue condenado también por “la facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país, agravada por abusar de la necesidad e inexperiencia de la víctima”, explotar a sus propios compatriotas, un esquema de trabajo esclavo. Las víctimas, al menos 32 en la causa, producían ropa para 14 marcas legales, entre ellas, dos líderes del mercado en aquel entonces.

El futuro socio de Joseph Charly fue señalado como el titular del vehículo de transporte usado para mover víctimas, así como de la flota de aparatos Nextel; su lavadero fue allanado y sus máquinas incautadas. “Se encargaba en Bolivia de contactar a personas que quisieran venir a trabajar a la Argentina, recibiéndolos y hospedándolos”, dice uno de los documentos de la acusación. Una víctima afirmó haber sido cruzada tres veces por este hombre. La causa incluyó a otros diez imputados, entre ellos varios parientes suyos, incluidos su esposa.

Con el tiempo, siguió haciendo negocios, a pesar de que su nombre puede ser encontrado en una base de datos de la ONU. Su última empresa textil, según el Boletín Oficial, fue registrada el año pasado.

El diagrama de lotes y la documentación encontrada en el allanamiento de la DDI de La Matanza

El segundo socio en Las Américas SA es otro hombre boliviano, de 60 años de edad, también empresario. Su rubro no es el textil, sino el inmobiliario, con varias empresas conformadas con otros compatriotas ligadas al negocio de los inmuebles.

En otro video, Joseph Charly menciona con una sonrisa al “Simón Bolivar Group”. Una empresa con ese nombre existe: Simón Bolívar Group SA está radicada en el mismo domicilio que la calle Bogotá que Jossué y Asociados y la empresa que integra el empresario detenido. Uno de los socios de Simón Bolívar Group, por ejemplo, es parte de Jossué y Asociados SRL. Integra los directorios de, por lo menos, otras tres firmas más. También, se registró en los rubros de venta de ropa de la ex AFIP.