Estafó, devolvió los 10 mil dólares, pero irá a juicio: “Los delitos no se resuelven con plata”

El imputado irá a juicio

Un hombre será enjuiciado en Neuquén por estafas pese a que el dinero le fue devuelto a la víctima. La defensa del acusado había solicitado el sobreseimiento, pero el juez a cargo del caso rechazó el pedido al asegurar “los delitos no se resuelven con plata”.

El crimen fue cometido el 2 de mayo de 2023, cuando dos compradores viajaron desde Buenos Aires a la ciudad de Neuquén para comprar una camioneta Toyota. Habían visto la publicación mediante la plataforma Marketplace, de Facebook.

“La persona que se postulaba como vendedor utilizó el nombre de Franco y comenzó la maniobra tendiente a ganarse la confianza para luego simular la venta del rodado”, explicó el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, tal como pudo saber LMNequén. Este hombre fijó el precio en 10 mil dólares a modo de seña, la víctima realizó una transferencia de seña y viajó junto a su padrastro a la ciudad de Neuquén.

Llegaron el 2 de marzo de 2023. Este hombre estaba esperándolo en un BMW gris y los llevó a un lugar donde se encontraban varias personas. Allí, la víctima se interesó en una camioneta más nueva, una Toyota Hilux, por lo que decidió comprar ese vehículo. El hombre la hizo ingresar al domicilio, completó el boleto de compra venta y el 08. Por su parte, la víctima pagó los 10 mil dólares y 155 mil por gastos de transferencia. Hasta ese momento, nada les pareció extraño.

La víctima quería comprar una camioneta (Foto: REUTERS/Chris Helgren)

El acusado dijo que iba a enviarle los documentos al gestor, pero luego manifestaron que había problemas con la AFIP. Así, convencieron a la víctima para que regresara a Buenos Aires y la conversación continuó por WhatsApp. Sin embargo, tras días de poner excusas, cortaron el contacto.

Según la imputación, este accionar le produjo a la víctima un perjuicio económico por la suma de 10 mil dólares y 155 mil pesos.

Tiempo después, la víctima recibió la suma de dinero que perdió en medio de la estafa por parte de una mujer de la comunidad gitana, a la que pertenece el hombre. Por esto mismo, el abogado defensor del imputado, Alfredo Cury, solicitó el sobreseimiento durante una audiencia realizada el viernes, al alegar que existió un resarcimiento económico.

“Está el denunciante, está esta señora, recibe el dinero, donde manifiesta que se da por satisfecho todos sus intereses y tampoco le interesa seguir con la persecución penal”, sostuvo.

Sin embargo, Narváez calificó como “improcedente” su solicitud, puesto que planteó que la reparación no la hace la persona imputada; por el contrario, la suma de dinero fue entregada por una persona de la cual se desconoce por qué interviene. A su vez, señaló que tampoco la entrega de dinero se hizo frente a un representante de la Fiscalía. “Es una burla al sistema penal”, aseguró y continuó: “Si no me opongo a esto, damos un mensaje a la sociedad, en el que le decimos al imputado que estafe a otra víctima, que no habrá problemas, afrontará un proceso penal, pero antes del control de acusación podrá ofrecer la reparación. Y esto permite burlar al sistema”.

“La Fiscalía intentará de una vez por todas que este tipo de delitos sean juzgados para que no se resuelva todo con plata”, defendió el fiscal y cerró: “Si no, tenemos que trabajar de otra cosa, tenemos que dejar que cometan las estafas y pasen las reparaciones económicas, me pongo un kiosco para vender golosinas”.

Ante esto, el juez de garantías rechazó el pedido de Cury y dispuso que la situación se resuelve en un juicio, con un tribunal de tres integrantes. “Los delitos no se resuelven con plata”, argumentó el magistrado.