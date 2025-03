El fotógrafo Pablo Grillo, herido en la marcha por los jubilados, tuvo una leve mejoría

Pablo luego de recibir el golpe en la cabeza (AP foto/Rodrigo Abd)

Fabián, el papá de Pablo Grillo (35), el fotógrafo que resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno durante la marcha de los jubilados frente al Congreso, dijo esta mañana que su hijo “tuvo una leve mejoría”.

“Ayer hubo una leve mejoría por lo que nos comentaron los médicos, sin hacernos falsas expectativas, dentro del cuadro que tiene. Los dos pasitos que dio fueron positivos”, dijo el padre del reportero gráfico en diálogo con Urbana Play, quien es consciente de la gravedad del estado del hombre de 35 años.

En ese sentido, dijo que Pablo permanece internado con pronóstico reservado. Fuentes policiales indicaron a Infobae que la víctima está estable, con asistencia mecánica respiratoria, bajo efectos de sedoanalgesia y con apoyo de vasopresores. No tiene cambios significativos respecto a la mañana de ayer.

En el reportaje, Fabián aprovechó también para recordar a su hijo. Lo describió como una buena persona, a la que le gusta el arte, más allá de la fotografía.

“Pablo es mi ídolo. Es buena gente. Él hizo un curso en Argra. y estuvo trabajando en México haciendo fotografía en cine. Lo suyo no sólo es la fotografía. Lo suyo son los animales, las plantas, la cocina, el baile, la música, el arte”, describió.

El momento en que Pablo Grillo recibió el impacto en la marcha por los jubilados

Dijo que por parte de las autoridades recibió llamados del gobernador bonaerense Axel Kicillof, del intendente de Lanús Julián Álvarez y de Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia. También contó que recibió la visita en el hospital Ramos Mejía de Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

“Estuvo un rato para saber qué necesitábamos”, dijo el hombre, quien además aseguró que nadie del gobierno nacional se puso en contacto con él.

En ese sentido, aprovechó para criticar con dureza a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, luego de que decidiera que no se va a llevar adelante ninguna investigación sobre las fuerzas de seguridad respecto al golpe que le propinaron al fotógrafo en la cabeza.

“De Bullrich no espero otra cosa. son eso. si hiciera otra cosa sería una sorpresa”, aseguró. “Hoy, con el nivel de bronca que me genera Bullrich, no le pegaría en la cabeza con una piedra. No me cabe en la cabeza. No lo entiendo. Es un tema humano no ideológico”, añadió.

Pablo tiene 35 años y pelea por su vida

Fabián también reveló que la tarjeta de la cámara de su hijo fue entregada a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra) para que analicen si el joven llegó a captar alguna imagen previa al ataque.

Asimismo, pidió colaboración para que quien pueda, aporte imágenes sobre el episodio y así ayudar a saber exactamente quién lanzó la cápsula de gas lacrimógeno que tiene a su hijo al borde la muerte.

Investigación por el ataque

La Procuraduría de Violencia Institucional formuló en las últimas horas una denuncia de oficio para que se investigue la intervención policial en los hechos ocurridos durante la marcha frente al Congreso de la Nación, donde resultaron heridos una jubilada de 87 años y el fotógrafo.

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que fue el fiscal general Alberto Gentili quien presentó la denuncia para determinar las circunstancias en que fueron agredidos Grillo y Beatriz Bianco, quien sufrió “un politrauma” y fue víctima de “gases lacrimógenos”, fue derivada al hospital Argerich y recibió el alta el mismo miércoles de los hechos.

La causa donde se investiga lo sucedido con Bianco y Grillo recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, con intervención de la Fiscalía N°11 del mismo fuero.

La situación quedó registrada por Emanuel Coria, de FM La Tribu, quien en diálogo con Infobae en Vivo relató: “Se empezaron a escuchar tiros, entonces me acerqué para ese lado y cuando estaba filmando pude captar el momento. Había un cordón policial que estaba avanzando y desde ahí venían todos los gases, los disparaban al aire y llegaba lejísimos. Para mí fue bastante adrede”.

Y agregó: “Se armó una ronda de cinco personas ayudándolo y cuando vieron que era más grave lo llevaron en andas media cuadra para adentro. Le salía mucha sangre. Lo más grave es que la policía siguió avanzando cuando estaba armada esa ronda, en ese momento me fui del lugar”.

Por su parte, Beatriz Blanco resultó herida frente a las escalinatas del Congreso. La jubilada se acercó hacia el lugar donde estaba un grupo de policías y recibió un violento empujón que la tiró al suelo. La víctima cayó pesadamente al suelo y quedó allí tendida.