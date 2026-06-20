México

La historia de Nick y Charlie se despide: cuándo se estrena la película de Heartstopper en México

La fecha de lanzamiento del último libro de la saga será el próximo 2 de julio

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Heartstopper
Heartstopper. (Instagram - @heartstopper)

Una de las series juveniles más populares de los últimos tiempos, regresa a la pantalla chica con su entrega final, pero esta vez en un formato cinematográfico, dándole un cierre épico a cinco años de su estreno.

Heartstopper, se convirtió en uno de los programas más aclamados de la plataforma de streaming Netflix, debido a los temas de visibilidad a la comunidad LGBT+ y de salud mental que toca en cada uno de sus episodios.

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Está película será la última vez que veremos a Nick y Charlie junto a los demás personajes, compartiendo el cierre de una etapa mientras comienza su transición a la vida universitaria.

Las seguidoras de la serie han manifestado su emoción ante este capítulo final, pero al mismo tiempo expresaron sentirse tristes de decir adiós a todo el elenco y a esta etapa tan significativa para la industria de la literatura y entretenimiento.

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¿Cuándo se estrena Heartstopper Forever?

Para todas las fanáticas de esta saga, este verano podrán disfrutar de la que promete ser una de las mejores películas de la temporada.

Según lo anunciado por la plataforma Netflix, la cinta tiene una fecha de estreno para el próximo 17 de julio de 2026, uniéndose a su catálogo a partir de ese día.

¿Qué les espera a Nick y Charlie durante la película?

Durante la tercera temporada de la serie, ambos protagonistas se enfrentan a una nueva etapa en su vida. Charlie por una parte continúa recuperándose de su TCA, así como mejorando su salud mental. Mientras que Nick debe tomar decisiones que repercutirán en su futuro estudiantil y amoroso, elegir la universidad que sus sueños.

En el tráiler publicado por la plataforma de streaming, se puede observar que ambos deberán enfrentarse a dificultades relacionadas con una nueva etapa, la cual se encuentra marcada por peleas y miedos que no son capaces de comunicar, pero su vinculo puede convertirse en su mayor refugio frente a la incertidumbre.

La amistad, el amor y los nuevos comienzos serán los protagonistas de esta nuevo filme, el cual será el cierre perfecto para esta historia que dejó huella en toda una generación.

Tráiler de la película Heartstopper Forever

Fecha de estreno del último tomo de Heartstopper

A la par, la creadora de esta obra, Alice Oseman, anunció la fecha de publicación del último tomo de la serie de libros, llegando a las lectoras antes del estreno de la cinta.

De acuerdo a la información brindada por la autora, la fecha de lanzamiento del libro será el próximo 2 de julio, semanas antes del lanzamiento de la producción cinematográfica.

Alice Oseman llega a la Ciudad de México para como parte de su gira literaria

Alice Oseman confirmó su visita a la Ciudad de México como parte de su gira internacional de promoción del último volumen de la saga de libros Heartstopper.

A través de las redes de Vrya México, la autora británica informó que visitará por primera vez la capital del país para encontrarse con sus seguidoras en México, quienes han esperado esta oportunidad durante años.

“Así como lo lees. Alice Oseman llegará a Ciudad de México este mes de julio y todavía no procesamos la noticia”, informaron.

De acuerdo con la información publicada, la presentación está programada para el próximo 30 de julio. Sin embargo, los detalles sobre la sede del evento aún no han sido revelados, por lo que la editorial pidió al público estar atento a sus redes sociales, donde se dará a conocer próximamente.

Asimismo, se invitó a los fans a registrarse en el Heartstopper Insider Club MX, plataforma en la que se compartirá primero la información. Estos son los pasos del registro:

  • Entrar al link anclado en la biografía de la autora
  • Localizar el país de preferencia en el mapa interactivo
  • Proporcionar un correo electrónico y nombre completo

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