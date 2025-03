Una familia correntina busca a un joven que habría desaparecido durante el temporal en Bahía Blanca

Crédito: Gustavo Gavotti

“No puede ser que desaparezca del día a la noche”, lamenta Roberto Meza, padre de Joel Alfredo, un joven correntino del que no se tienen noticias desde el miércoles pasado, dos días antes del temporal en Bahía Blanca que dejó un saldo de 16 víctimas fatales. Joel partió ese día de la casa de su hermana para trabajar en un campo: hoy su familia teme que se encuentre en una zona inundada e incomunicada.

Mientras la familia de Joel pide ayuda en un grupo de Facebook creado por vecinos de la ciudad que sufrió la trágica inundación, fuentes de la Fiscalía General confirmaron a este medio que ya se relevó todos los llamados que reportaron personas sin localizar mediante llamados al 911.

Oficialmente, solo quedan dos desaparecidas. Se trata de las hermanitas Delfina y Pilar Hecker, de 1 y 5 años, quienes son buscadas intensamente en rastrillajes realizados en la zona en las que fueron vistas por última vez.

Joel Alfredo Meza (DNI 43.205.463) mide 183 cm, tiene 24 años, cabello castaño y piel trigeña

La familia Meza también vive en estado de desesperación, a más de 1.500 kilómetros de distancia, en Corrientes capital. El pasado miércoles, Joel le informó a su hermana, quien trabaja como oficial en Bahía Blanca, que había conseguido empleo en un campo donde le proporcionarían techo y comida. Después de eso, desapareció y no se supo más de él.

“Le dije (a su hermana) que averigüe en comisarías, si se encuentra detenido o demorado, por algo protocolar. Hasta ahora, no hay nada. No hay comentarios de nada. Tratamos de llamar al celular de él y da apagado”, agrega Roberto, quien no sabe con certeza si su hijo llegó a concretar el trabajo. Tampoco cuenta con datos sobre la ubicación del campo.

Joel Alfredo Meza mide 183 cm, tiene 24 años, cabello castaño y piel trigeña, según describieron sus familiares. De acuerdo con lo que pudo reconstruir su entorno, solía moverse por el Barrio Noroeste.

“Por lo menos, que diga ‘estoy bien’. Con esta desesperación que hay, que a la gente no se la encuentra, nos agarró la desesperación a nosotros”, agregó.

Los miembros del grupo realizarán una marcha este viernes.

El de Joel es uno de los casos mencionados en el grupo de Facebook Fallecidos y Desaparecidos en Bahía Blanca Temporal 07/03/25, creado por vecinos preocupados por el paradero de familiares incomunicados o personas que, según temen, podrían haber fallecido. Según la descripción en la red social, el objetivo es “esclarecer las víctimas fatales y llevar transparencia” sobre las listas oficiales; al momento del cierre de esta nota, registran más de 12 mil miembros.

Por otro lado, este viernes a las 10 de la mañana realizarán una marcha frente al municipio por las víctimas del temporal. “Bahía alza la voz. Marcha por las víctimas que están escondiendo”, anuncia el flyer publicado en redes sociales. Infobae intentó contactar a los miembros del grupo, pero se negaron a dar información o dar a conocer sus experiencias.

Germán Villegas, uno de los vecinos incomunicados y buscados por su familia.

Además de Joel, otra publicación sobre un hombre incomunicado circula en el grupo.“Lo estamos buscando. Es mi tío, su nombre es Germán Villegas. No teníamos contacto con él porque no tenía celular, y ahora su familia quiere saber su paradero y si está bien”, relata una usuaria. La imagen de Germán está adjunta en la nota y, según la publicación, el hombre se encontraba en situación de calle al momento de la tragedia, por lo que no tienen información sobre dónde podría encontrarse.

Guillermo fue visto por última vez el jueves pasado, un día antes del temporal, en la intersección de las calles Chacabuco y Misioneros.

La familia de Guillermo Sandro Allegue también realizó un posteo. El hombre, de 54 años, es de contextura delgada y tiene dificultad para caminar debido a un pie rengo. Fue visto por última vez el jueves pasado, un día antes del temporal, en la intersección de las calles Chacabuco y Misioneros. Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 291 642-7966.

Sus allegados todavía no habían hecho la denuncia en comisaría. “Me llamaron del municipio para ayudar en la tarea de buscarlo”, indicaron. Creen que Guillermo podría encontrarse en situación de calle.

El intendente solicitó ayer que quienes tengan información sobre personas no localizadas “hagan la denuncia a la Justicia o llamen al 911″. “Si por temor no quieren hacer la denuncia, que se comuniquen con este intendente que va a ir a hacer la denuncia en nombre del vecino”, recomendó; y añadió: “Me parece muy complejo especular con este tipo de situaciones en un momento de tanto dolor y de tanta sensibilidad”, sostuvo el funcionario.