La familia del prefecto asesinado hace un año en Villa Fiorito reclamó justicia: “Sigue todo igual, no hay novedades”

Carlos Loira tenía 49 años

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario del asesinato del prefecto Rafael Carlos Loira, a manos de un grupo de delincuentes en Villa Fiorito, la familia reclama justicia en una causa que, al momento, no ha tenido mayores avances. El ataque ocurrió el 25 de marzo del año pasado, cuando la víctima se encontraba trabajando con su camioneta en un emprendimiento familiar y fue abordado por individuos armados que le dispararon.

“Sigue todo igual, no hay novedades. Ya se cumple un año del asesinato de mi esposo y todavía seguimos esperando justicia”, sostuvo la esposa de Loria en declaraciones a Diario Conurbano.

La balacera contra la víctima, de 49 años, tuvo lugar en la intersección de Ginebra y Mario Bravo, en Villa Fiorito. El agente de la Prefectura Naval Argentina se encontraba haciendo un reparto de verduras con su camioneta, cuando fue abordado por los asaltantes que se movilizaban en un Chevrolet Corsa de color gris con intenciones de sustraerle su vehículo, un Renault Duster.

Los individuos descendieron del vehículo y uno de ellos se dirigió a Loria con quien forcejeó para extraer su arma reglamentaria. En este marco, se produjo un tiroteo en el cual el agente resultó gravemente herido en el abdomen. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la propia pareja del prefecto lo ingresó a la Unidad de Pronta Atención de Lomas de Zamora (UPA); sin embargo, la víctima llegó sin vida.

La pareja tenía una verdulería como emprendimiento familiar. Ambos se turnaban para hacer los repartos y la noche del crimen le tocaba a la mujer. Sin embargo, Loria llegó de trabajar y le dijo que él se encargaría de hacer la entrega en Villa Fiorito. “Me dijo ‘bajate de la camioneta, voy yo’“, relató Sonia a la prensa. Pero a los pocos minutos de marcharse del domicilio, ocurrió el ataque.

El Prefecto fue asesinado durante un intento de robo en Villa Fiorito (Foto El Diario Sur)

“Me llamó una mujer desesperada, me dice: ‘Vení, por favor, que le quisieron robar a tu esposo. Está tirado en la calle. Vení, vení’. Y, bueno, lo llamé a mi hermano que vive en frente del negocio y salimos volando. Ya cuando fuimos lo vimos muy malherido, no venía la ambulancia y decidimos levantarlo porque yo ya no quería esperar más. Le hablaba, le di respiración, lo levantamos como pudimos entre todos. Lo puse en mi regazo y nos fuimos al UPA”, recordó.

A pesar de que en un primer momento la policía detuvo a tres sospechosos del ataque, en julio de ese mismo año el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el Boletín Oficial una Resolución ofreciendo una recompensa de $4.000.000. Estaba destinada a aquellos que aportaran datos útiles para lograr la detención del autor o los autores del homicidio de Rafael Carlos Loira. Esta publicación oficial reconoció que no habían podido individualizar a los responsables del hecho ocurrido.

“Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea gratuita 134″, indicaba el texto.

Uno de los sospechosos detenidos por el crimen del prefecto en Lomas de Zamora

Los primeros procedimientos lograron dar con un sospechoso. Se trataba de un joven de 26 años apodado “Pepo”. Las autoridades lo arrestaron en La Cava dos días después del crimen. Según la ministra, Patricia Bullrich, quien se pronunció al respecto, este individuo tenía antecedentes delictivos y era conocido en el barrio por su actividad criminal.

Semanas más tarde, encontraron en el mismo barrio a un segundo sospechoso, apodado “Pulguita”. Este último, de 32 años, fue imputado por “tenencia ilegal de arma de uso civil”, ya que en el momento de su detención se le encontró un arma de fuego.

El otro, conocido como “Palermito”, de la misma edad, es el dueño del vehículo utilizado en el crimen. Este último fue aprehendido en su domicilio en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, y es el único que hasta la fecha permanece detenido.