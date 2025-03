“Pegale una pisadita a ver qué onda“: filmó a su hijo al volante de un auto y lo denunciaron

Puso a su hijo al volante y lo filmó: “¿Pegale una pisadita a ver qué onda?“

“Tranqui, el heredero de la muñeca de papi, porque plata no tenés un peso”, se lee en la leyenda que lleva el video que se viralizó en las últimas horas, donde se ve a un niño al volante de un auto, conduciendo de noche por la localidad de José C. Paz. Incluso, el adulto le pide: “Pegale una pisadita a ver qué onda“.

Ante esto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la suspensión de la licencia de conducir de un hombre que permitió que su hijo menor de edad manejara un vehículo en las calles de José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

“La medida se tomó luego de que el conductor difundiera un video en sus redes sociales donde se lo ve cediendo el control del auto al niño”, explicaron en un comunicado desde la ANSV.

Según informó el organismo, el hombre tiene 27 años y su licencia nacional de conducir está registrada en el partido de San Martín.

Incluso, advierte la ANSV, en las imágenes que se viralizaron en las últimas horas se observa al menor, de aproximadamente 7 años, sin cinturón de seguridad mientras conduce.

El organismo presentó una denuncia ante el Juzgado de Faltas de José C. Paz y solicitó que el conductor sea reevaluado para determinar si está en condiciones de continuar manejando.

La ANSV destacó que este tipo de acciones representan un riesgo para la seguridad vial, tanto para el conductor y su familia como para el resto de los usuarios de la vía pública.

La agencia, dependiente de la Secretaría de Transporte, remarcó que sancionará estas conductas y continuará con su política de control para garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.

“El organismo de la Secretaría de Transporte no admite este tipo de conductas temerarias y actúa en consecuencia para garantizar el cumplimiento de las normas y que quienes las infringen asuman las consecuencias”, reza el comunicado.

Más casos

Manejaba borracho por la RN5 quedó inhabilitado y deberá pagar una multa

A fines de febrero, un hombre que circulaba por la Ruta Nacional 5 quedó inhabilitado tras haber dado positivo en un control de alcoholemia. Cuando los agentes de seguridad vial lograron hacerlo bajar de la camioneta para que realizara el test, el conductor admitió que estaba muy borracho. Luego de algunos intentos, confirmaron que tenía 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre.

Todo ocurrió a la altura del kilómetro 86, cuando los oficiales de la ANSV interceptaron a una camioneta color azul que había sido reportada por otros automovilistas. Según las denuncias, el vehículo viajaba a gran velocidad y haciendo maniobras imprudentes.

Minutos antes, tras haber arribado al Peaje Olivera, los agentes de Gendarmería Nacional intentaron detener al conductor que se quiso escapar del control arrojando la camioneta sobre otro vehículo. “¡Me tiró la camioneta encima… vengo con mi familia”!, señaló.

Finalmente, los trabajadores de Seguridad Vial abordaron la camioneta y lograron que el hombre se detuviera. El conductor del vehículo admitió que estaba bajo los efectos del alcohol

Además de la grave infracción por conducir bajo los efectos del alcohol —más del cuádruple del límite permitido para un particular—, los inspectores verificaron que no contaba con la documentación obligatoria para circular.

No tenía encima la licencia de conducir, ni tampoco la Verificación Técnica Vehicular (VTV), incluso no llevaba el cinturón de seguridad puesto. La licencia fue presentada más tarde por un familiar, pero esto no evitó las sanciones correspondientes.

La camioneta fue retenida y la ANSV solicitó la inhabilitación del conductor, hasta tanto se someta a un examen psicofísico que determine su aptitud para manejar.

A su vez, el organismo publicó a través de su sitio web un comunicado en el que señalaba las consecuencias que afrontaría el individuo. “El conductor deberá enfrentar multas que superan los 2 millones de pesos... Además, Gendarmería Nacional inició un procedimiento por resistencia a la autoridad”.