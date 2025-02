Un fuerte choque entre un auto y una ambulancia privada en Almagro dejó al menos cinco heridos

Un accidente de tránsito ocurrido en la calle Salguero y Corrientes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó como saldo varios heridos.

El incidente involucró a una ambulancia privada de la empresa Flash y un vehículo particular, resultando en el vuelco del vehículo sanitario. De acuerdo con los reportes iniciales, la ambulancia no transportaba pacientes en el momento del choque, sino que trasladaba ropa al Sanatorio Güemes como parte de sus actividades logísticas.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a un equipo de la Comisaría Vecinal 5A, personal del SAME y efectivos de los Bomberos de la Ciudad. Según detallaron las autoridades intervinientes, la ambulancia circulaba por la calle Salguero cuando fue impactada por el automóvil particular, lo que provocó que el vehículo sanitario quedara volcado sobre uno de sus laterales.

El accidente dejó un saldo de seis personas involucradas, todas mayores de edad. En la ambulancia privada viajaban el conductor y un acompañante, mientras que en el vehículo particular se encontraban el chofer y dos acompañantes, un hombre y una mujer.

El SAME confirmó que el conductor de la ambulancia sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica. Por su parte, los dos acompañantes del automóvil particular, también con diagnóstico de politraumatismos, fueron derivados al Hospital Durand. El conductor del vehículo particular fue llevado al mismo hospital que el chofer de la ambulancia, el Ramos Mejía, con lesiones similares.

Luego del choque la ambulancia quedó volcada de lado y el auto con un fuerte impacto en la parte delantera

En cuanto al acompañante de la ambulancia privada, este decidió no ser trasladado a un centro médico, pese a la evaluación realizada en el lugar por el personal del SAME.

Los Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar del accidente para asegurar la zona y colaborar en las tareas de rescate y según informaron, la ambulancia quedó lateralizada tras el impacto, lo que requirió maniobras específicas para garantizar la seguridad de los involucrados y evitar mayores complicaciones.

El personal del SAME desplegó dos ambulancias para atender a los heridos y realizar los traslados correspondientes. Las autoridades confirmaron que, al momento del accidente, la ambulancia privada no llevaba pacientes, sino que cumplía con un servicio de transporte de ropa para la empresa Sanirap, destinada al Sanatorio Güemes.

El vehículo particular involucrado en el choque estaba ocupado por tres personas, quienes lograron salir del automóvil por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Según los informes, ninguno de ellos presentó lesiones graves que comprometieran su vida, aunque dos de los ocupantes fueron trasladados para una evaluación más exhaustiva.

Por el momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las causas del accidente ni sobre posibles responsabilidades. Las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron al impacto entre ambos vehículos en esta concurrida intersección de la ciudad.

El accidente generó demoras en el tránsito de la zona, una de las más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. Las autoridades locales no informaron sobre la necesidad de desvíos prolongados, pero se espera que se realicen peritajes para esclarecer los hechos.

Intervinieron un equipo de la Comisaría Vecinal 5A, personal del SAME y efectivos de los Bomberos de la Ciudad

Y a principios de este mes, en otro incidente vial, otra ambulancia fue protagonista y estuvo involucrada. En aquella oportunidad luego de chocar contra un colectivo de la línea 78. El accidente dejó cinco heridos y generó conmoción en la zona. Todo ocurrió en la intersección de las calles Benito Juárez y San Martín, frente a la Plaza Kennedy.

Producto del choque entre ambos vehículos, el colectivo, interno 7358 de la mencionada línea, se incrustó en la esquina, donde se desarrolla una escuela municipal de danzas, sin provocar daños estructurales. Los conductores de ambos vehículos quedaron atrapados, y los Bomberos intervinieron para realizar el rescate de ambos. En la ambulancia, viajaban el conductor y un médico.