Dictaron prisión preventiva al policía que atropelló y mató a una mujer en Lomas de Zamora, pero no irá a la cárcel

Un efectivo de la Policía Bonaerense atropelló y mató a una mujer en Lomas de Zamora

El juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, dictó la prisión preventiva para Antony Fritz Ramos, el oficial de la Policía Bonaerense que fue acusado de atropellar y matar a Karia Antonella Rodríguez el 31 de diciembre de 2024. Pese a que la medida obligaría al imputado a esperar el juicio desde una cárcel, el magistrado lo benefició al permitirle cumplir con el régimen de arresto domiciliario.

La resolución fue comunicada este miércoles, después de que el Patricio Pérsico, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 de Lomas de Zamora, pidiera que el sospechoso cumpliera la prisión preventiva por los delitos de homicidio culposo, en perjuicio de Rodríguez, y tentativa de homicidio, por haber intentado matar a los familiares de la víctima que lo increparon por haber atropellado a la mujer.

A pesar de que el juez aceptó que el oficial cumpliera la prisión preventiva, lo cierto es que también concedió la petición realizada por la defensa del acusado. En este sentido, se había solicitado la excarcelación de Ramos, por lo que tendrá el beneficio de cumplir con un arresto domiciliario hasta el día que se celebre el juicio.

De acuerdo a la información publicada por Diario Conurbano, el magistrado concedió la medida, pese a que la situación procesal de Ramos se había complicado a mediados de enero al comprobarse que también había intentado asesinar a balazos a los familiares y vecinos de Antonella.

La mujer era madre de dos niños pequeños y había salido a comprar antes de brindar en familia

Según reconstruyeron los investigadores, el hecho ocurrió el martes 31 de diciembre de 2024, poco antes de la medianoche, en la intersección de Homero y Cañuelas, en Ingeniero Budge, cuando un Volkswagen Suran, conducido por el agente, impactó contra una moto conducida por Rodríguez. Producto del impacto, la mujer murió en el lugar a sus 31 años.

La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona, las cuales se transformaron en una prueba clave para constatar que el oficial iba a bordo del vehículo que arrolló a Antonella. De hecho, el choque no solo provocó que su cuerpo volara por los aires, sino que terminara por aterrizar entre el techo y el parabrisas.

Después de que ocurriera el accidente, los vecinos de la cuadra increparon a Ramos, quien descendió del vehículo y efectuó disparos con su arma reglamentaria. Previamente, los investigadores habían planteado la existencia de pruebas que “indican que el policía, tras atropellar a la mujer, disparó contra los vecinos que los increparon”.

El policía tenía su pistola -sería la reglamentaria-, como puede verse en el segundo video de esta nota, pero era ampliamente superado en número contra quienes querían agredirlo. Por eso corrió algunas cuadras hasta que entró en una casa, donde buscó refugio. Ahí es que se desarrolla la escena del material citado, que será determinante la para reconstruir los hechos en la causa judicial.

Como consecuencia del conflicto que se generó entre las partes, los agentes policiales que acudieron al lugar detuvieron al conductor, mientras que los vecinos incendiaron su automóvil. Al mismo tiempo, los familiares de Rodríguez aseguraron que fueron ellos mismos los que se encargaron de trasladar a la víctima al Hospital Allende para que fuera atendida.

En paralelo, una ambulancia fue enviada al lugar de los hechos, para que pudieran revisar el estado en el que se encontraba el oficial, quien había sido golpeado por el tumulto de gente cuando intentaba escapar. Sin embargo, por casualidad o inobservancia, lo llevaron al mismo hospital en el que la familia de la víctima estaba llorando su muerte.

“Lo quisimos linchar, no te voy a decir que no. Ahí nos reprimieron con gas lacrimógeno, no les importó que haya menores”, describió el viudo de Antonella Rodríguez, durante un diálogo con el noticiero de A24. Y reforzó la hipótesis de que había intentado asesinarlos al señalar: “No sé si el policía estaba alcoholizado, pero estaba empuñando un arma. Cuando le hice frente lo primero que hizo fue sacar el arma y empezó a disparar, podría haber matado a cualquier otro de la familia”.