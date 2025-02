Caso Melmann: la fiscalía solicitó que se analice el ADN de un quinto sospechoso

Natalia Melmann fue asesinada en Miramar en 2001 tras ser secuestrada, torturada y asfixiada con el cordón de una zapatilla

A casi 23 años del crimen de Natalia Melmann, ocurrido en Miramar en febrero de 2001, la fiscal Ana María Caro solicitó el análisis de ADN de un quinto sospechoso, un ex policía de 60 años radicado en Trenque Lauquen. La medida apunta a determinar si el perfil genético del involucrado coincide con las evidencias recolectadas en el cuerpo de la víctima.

El análisis se realizó en la Asesoría Pericial de Trenque Lauquen, debido a que la Policía Científica quedó inhabilitada para intervenir en este caso, dado que algunos de los condenados pertenecieron a la fuerza bonaerense. La muestra se cotejará con los rastros genéticos hallados en la víctima, que revelaron la participación de al menos cinco agresores.

Natalia, de 15 años, fue encontrada asesinada en el vivero “Florentino Ameghino” tras haber sido secuestrada, violada y asfixiada con el cordón de sus zapatillas. La autopsia reveló signos de múltiples agresiones físicas, incluyendo moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

A lo largo de la investigación, las pericias forenses confirmaron que el cuerpo de Melmann contenía rastros genéticos de al menos cinco individuos, lo que indicaba la participación de más personas en el crimen. Según se probó en el juicio, la adolescente fue interceptada por un grupo de policías bonaerenses, quienes la obligaron a subir a un vehículo oficial en el que “fue accedida carnalmente”. Posteriormente, fue trasladada a una vivienda en el extremo sur de la ciudad, donde fue torturada y abusada sexualmente. La joven murió por asfixia, “estrangulada con un lazo confeccionado con el cordón de una de sus zapatillas”.

La Policía Científica fue apartada del caso Melmann debido a que algunos condenados pertenecían a dicha fuerza

La reciente solicitud de la fiscal Caro busca determinar si el ex policía de 60 años, cuya identidad por el momento no fue revelada, es uno de los responsables aún no condenados. Su vínculo con el caso aún no ha sido esclarecido públicamente, pero su inclusión en las pericias sugiere que hay indicios que lo vinculan a la escena del crimen.

En una entrevista concedida hace unos meses a Infobae, el padre de Natalia, Gustavo Melmann, expresó: “Tengo un pensamiento que atormenta mi mente todos los días y sucede cuando pienso en lo que padeció Naty en las horas previas a su muerte a merced de sus homicidas, quienes además de violarla, la torturaron, no lo puedo soportar”.

En septiembre del 2024, Gustavo denunció que sufrió un robo con un mensaje mafioso en su casa. Fue la segunda vez que padeció este tipo de hecho en su departamento de la zona de Tribunales. Tanto ese como el anterior se dieron durante el transcurso de audiencias en las que se tramitaban excarcelaciones de los ex policías. En aquel mes le habían otorgado salidas transitorias a Ricardo Anselmini, uno de los condenados a prisión perpetua por el crimen, pero al mes siguiente le volvieron a quitar el beneficio porque fue descubierto violando las condiciones que le habían impuesto al dárselo.

Un proceso judicial con condenas y revisiones

Los policías Anselmini, Suárez y Echenique cumplen condena perpetua desde 2002 por el crimen cometido colectivamente (Télam)

Por el crimen de Melmann, en septiembre de 2002 fueron condenados a prisión perpetua los ex policías Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Oscar Echenique, encontrados culpables de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

A su vez, Gustavo “Gallo” Fernández, ex convicto con antecedentes penales, fue sentenciado a 25 años por su participación en el secuestro, aunque la pena fue reducida posteriormente a 10 años.

Otro de los imputados, Ricardo Panadero, fue absuelto en dos oportunidades por falta de pruebas. Sin embargo, en 2019, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución y ordenó que se lo juzgara nuevamente. Finalmente, en 2023, Panadero fue condenado a prisión perpetua por “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad”.