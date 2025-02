Investigan la muerte de un hombre de 62 años en un incendio en La Plata

En un principio, la Justicia analizó la hipótesis de un homicidio, pero la autopsia determinó que la víctima sufrió un infarto antes del fuego. El caso fue recaratulado como muerte accidental

La madrugada del domingo un trágico incendio sacudió la tranquilidad del barrio de Ringuelet, en La Plata. En una vivienda ubicada en la calle 523 entre 15 y 16, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como José de las Rosas, de 62 años y nacionalidad peruana que residía en el lugar como casero.

En un principio, las autoridades calificaron el hecho como una “muerte dudosa”, mientras analizaban si el fallecimiento se debió exclusivamente al siniestro o si hubo un delito previo. La hipótesis de un posible robo seguido de muerte no fue descartada en las primeras horas, lo que llevó a la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Carlos Vercellone.

El incendio se desató en la parte trasera de un lote donde José de las Rosas vivía solo, ya que en la vivienda delantera no había moradores y se encontraba en venta. Al llegar al lugar, los bomberos lograron sofocar las llamas y hallaron el cuerpo de la víctima, lo que llevó a las autoridades a considerar diversas hipótesis.

Las dudas iniciales giraban en torno a si el hombre falleció como consecuencia del incendio o si fue atacado previamente y el fuego se utilizó para encubrir un crimen. Para despejar sospechas, los investigadores llevaron a cabo un relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas con testigos, además de esperar los resultados de la autopsia.

Según revelaron fuentes judiciales al portal Noticias Argentinas, el informe forense determinó que José de las Rosas sufrió un infarto antes del incendio. “La muerte está dada por un infarto, los médicos así lo concluyeron y en ese marco se sostiene que, al ser fumador, pudo haberse infartado mientras consumía un cigarrillo, lo que generó el posterior incendio”, detallaron.

Además, los peritos descartaron signos de violencia en el cuerpo de la víctima, como golpes, heridas o contusiones. Tampoco se encontraron indicios de robo, ya que no había faltantes de valor en la vivienda. Estos elementos permitieron desestimar la posibilidad de un homicidio y recaratular el caso como “muerte por accidente”.

Por su parte, el informe de los bomberos también coincidió con esta hipótesis, al determinar que el fuego se inició desde el interior de la vivienda hacia el exterior, lo que refuerza la teoría de un accidente doméstico. Con estos resultados, la Fiscalía determinó que no hubo intervención de terceros en la muerte de José de las Rosas, cerrando así las hipótesis de un crimen.

Antecedente

El 4 de marzo del 2024, la Policía Bonaerense encontró el cadáver carbonizado de Pablo Carneira, un hombre de 41 años, en la pieza de pensión que ocupaba en La Plata. Carneira, identificado como un acumulador compulsivo, murió en medio de un incendio que consumió su vivienda llena de basura. Sin embargo, al realizarse la autopsia, se descubrió que tenía un disparo en la cabeza, lo que llevó a las autoridades a investigar el caso como una posible muerte violenta.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 8:20 a.m., cuando la policía y tres dotaciones de bomberos acudieron al domicilio tras el aviso de una vecina, quien había pedido a Carneira en varias ocasiones que abandonara la pieza debido a las condiciones insalubres en que vivía. Una vez apagadas las llamas, se constató su muerte y el cuerpo fue trasladado a la Morgue policial de La Plata. La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N.º 17, encabeza la investigación, que aún no ha determinado si la víctima se suicidó o fue asesinada. No se encontró ningún arma en el lugar, por lo que la fiscal planea una nueva inspección en busca de más pruebas.

En otro hecho policial reciente en La Plata, un jubilado de 72 años fue asaltado a mediados de enero en su domicilio por dos delincuentes armados con cuchillos, quienes le robaron dinero y teléfonos. La víctima sufrió varias heridas y fue trasladada al hospital, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó ilesa. Días después, la policía detuvo a Pedro Antonio Mazzota, de 27 años, principal sospechoso del ataque, imputado por robo calificado y tentativa de homicidio criminis causa.