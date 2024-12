Parricidio adolescente en Berazategui: suspendieron la declaración de la madre por la muerte del chico que la baleó

El crimen ocurrió en el country Fincas de Hudson de la zona de Berazategui

En las últimas horas, el chico de 14 años que el domingo pasado mató a su papá e hirió a su mamá y a su hermana de 8 años en el country Fincas de Hudson de la zona de Berazategui murió mientras permanecía internado en un hospital porteño. El adolescente, luego de atacar a su familia, se disparó en un intento de suicidio y agonizó durante poco más de un día. Por eso, luego de confirmarse la muerte, el fiscal Federico Weinstein decidió suspender la declaración de la madre, Ruth Semeszczuk, testigo clave del hecho, que recibió una bala en el abdomen.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, el funcionario judicial resolvió no entrevistar aún a la mujer -internada en un hospital de la zona sur- a la espera de que haga el duelo por la muerte de sus dos familiares y de que los profesionales médicos que la evalúan determinen si está en condiciones emocionales para declarar y contestar las preguntas del fiscal.

“Se va a esperar un poco para que pase este duro momento y respetarle el duelo. Se coordinará con los médicos para saber cuándo podrá declarar”, dijeron fuentes del caso. Por lo pronto no hay una fecha estimada, que dependerá de su evolución.

En cuanto a la causa, explicaron que la acción penal contra el adolescente se extinguió después de que se decretó oficialmente el fallecimiento, aunque aclararon que “ se continuará investigando para determinar cómo sucedieron los hechos”.

Ramiro Damián Rotelo, el padre que fue asesinado por su hijo de 14 años

Luego de asesinar el domingo pasado a su padre, Ramiro Damián Rotelo, el adolescente le disparó a la madre en el abdomen, también a su hermana menor e intentó suicidarse. Herido de un disparo en la cabeza, el chico fue trasladado al Instituto Argentino de Diagnóstico en estado crítico. En las últimas horas, se confirmó la muerte cerebral y posteriormente el fallecimiento. La nena de 8 años apenas fue rozada por un proyectil y está fuera de peligro.

Lo que ahora resta determinar es qué desencadenó la secuencia y cómo fue exactamente. Para ello, el fiscal Weinstein, del Fuero de Responsabilidad Juvenil, deberá aguardar a que la madre pueda declarar. Varios vecinos en los últimos días hablaron con los investigadores, aunque sin aportar información significativa.

Hasta ahora, no se presentaron familiares que puedan explicar lo que pasó, por lo que todavía el fiscal no cuenta con los testigos necesarios para construir una hipótesis. Sin embargo, se sospecha que el menor podría sufrir un trastorno psiquiátrico, diagnosticado o no.. De hecho, no hay documentación o relatos que lo confirmen, ni ningún familiar se acercó a aportar información al respecto.

Así fue el parricidio en el country

El adolescente de 14 años fue encontrado en el baño de la planta superior de la casa. Según las autoridades, habría utilizado una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre -registrado como legítimo usuario en la ANMAC- para disparar contra su familia y luego intentar suicidarse.

En el comedor de la planta baja, los efectivos de la Policía Bonaerense hallaron el cuerpo de Rotelo, de 49 años, con un disparo en el pecho, con orificio de salida en la espalda.

En la vereda de la casa se encontraba Semeszczuk, de 48 años, con un disparo en el abdomen. A dos casas de distancia fue localizada su hija de 8 años, apenas herida. Ambas víctimas fueron asistidas por vecinos antes de la llegada de los servicios de emergencia.

El SAME trasladó a los heridos al hospital Evita Pueblo de Berazategui. Por la complejidad del caso del adolescente, lo llevaron al Instituto Argentino de Diagnóstico, en el barrio porteño de Recoleta, donde murió.