Parque Chacabuco: sacó a pasear al perro y lo apuñalaron para robarle

Parque Chacabuco: sacó a pasear a perro y lo apuñalaron

Un vecino de Parque Chacabuco, en la Ciudad de Buenos Aires, denunció haber sido apuñalado por un hombre que intentó robarle cuando sacó a pasear el perro. El hecho ocurrió en a noche del viernes, cuando una persona que caminaba en la misma dirección de la víctima, la cruzó y, según su relato, le dijo: “¿Te puedo hacer una pregunta?”. Y, sin mediar palabras, se abalanzó sobre él para arrebatarle el celular, aunque no lo logró, lo lastimó con un cuchillo de cocina: tras un forcejeo, le hizo un corte en la frente, indicaron fuentes policiales a Infobae.

Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que activaron la alarma comunitaria y llamaron al 911. Los efectivos de la Policía de la Ciudad que llegaron a la escena, en la calle Víctor Martínez al 1500, solicitaron una ambulancia del SAME, cuyo médico asistió y trasladó a la víctima al Hospital Piñero con diagnóstico de heridas múltiples en cráneo superficial, sin pérdida de conocimiento, detallaron.

El cuchillo utilizado fue secuestrado y el agresor, un joven de 19 años, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado Criminal y Correccional 60, a cargo Luis Shelgel, imputado por tentativa de robo con arma blanca.

El autor del robo en Parque Chacabuco. La Policía le secuestró un cuchillo

“Estoy vivo de milagro”, aseguró el hombre de 33 años asaltado, en diálogo con TN. “Pensé que me quería robar con puños, nunca vi el cuchillo hasta que empecé a sangrar” agregó.“Es una locura. Si te defendés, vas preso vos. Si no, te matan”, cerró.

En diálogo con CCN, Waldo Wolff, Ministro de seguridad porteño, remarcó “nosotros salimos a incautar armas blancas y bajamos la tasa de homicidio en situación de robo a la mitad del año pasado y cuando una jueza nos presentó un habeas corpus pidiendo que no incautar más armas blancas nosotros dimos la pelea y ganamos”. “Eso es una decisión política del jefe de gobierno Jorge Macri. Tomar decisiones políticas contra aquellos estratos de la sociedad que todavía siguen poniendo al delincuente por encima del ciudadano honesto”, indicó el funcionario luego de que se conoció el golpe fallido en Parque Chacabuco.

Antecedente

Este jueves, Dante Spinetta manifestó su furia e indignación tras sufrir el robo de su camioneta. Según expresó el músico a través de sus redes sociales, había adquirido el vehículo hace menos de dos meses.

“Les quiero contar que anoche, a eso de las 3 de la mañana, me robaron la camioneta mientras yo dormía”, comenzó explicando el cantante, ante sus más de 350 mil seguidores de Instagram, mientras se grababa con su celular. Luego, el hijo de Luis Alberto Spinetta dio detalles de la situación: “Era una camioneta que tengo hace menos de dos meses. Pasé 12 años sin cambiar el auto y para que un gil de mie... venga a robármela”.

Acto seguido, el exintegrante de Illya Kuryaki & the Valderramas contó sus sensaciones a horas del robo: “Me siento súper frustrado con esto, por eso se los quiero compartir. Sabemos que Argentina está picante y en Villa Urquiza no paran de robar. Esa es la realidad. No sé qué pasa, pero roban casas, los medidores de agua, los bronces de los porteros eléctricos, bicicleta, moto, todo lo que se te ocurra. Esperemos que cambie la situación. Me robaron mi Toyota. Quizás vuelve, quizás no, pero al que se la llevó que se vaya bien a la con... de su madre”.

Inmediatamente, el artista compartió en sus historias una imagen de la camioneta en cuestión junto a una serie de emojis de caras enojadas.