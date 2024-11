Quién es el actor que intentó matar a su ex pareja de 28 puñaladas en una pizzería de Belgrano

Video: el intento de femicidio en el local Big Pizza

Este último lunes, un hombre de 41 años ingresó a la pizzería Big Pizza ubicada sobre la calle Quesada en Belgrano, armado con un cuchillo. Allí, atacó a una empleada del local, su ex pareja: le dio, al menos, 28 puñaladas. “Mi hija no me quiere”, gritaba el hombre. Otro empleado del local intentó disuadirlo, armado con un caño. El agresor, en cambio, intentó quitarse la vida, con un corte en su cuello, anunciándolo en voz alta: “¡Me voy a matar!”.

Un policía de la Comisaría 13B de la fuerza porteña llegó al lugar para detener al hombre y asistir a la víctima. Poco después, una ambulancia del SAME trasladó al hombre y a su ex pareja al Hospital Pirovano. Ambos sobrevivieron, sin riesgo de muerte, para luego recibir el alta.

Hoy, mientras la Justicia continúa la investigación del hecho, se conoce la identidad del agresor. Fuentes del caso revelaron que se trata de Sergio Raúl Sarria. Con domicilio registrado en San Justo, Sarria es actor y comediante de standup; dicta diversos cursos de actuación y participó de largometrajes como Hombres de Piel Dura.

Sarria en la película Hombres de Piel Dura.

NOTICIA EN DESARROLLO