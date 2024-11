Un feroz intento de femicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad de una pizzería en Belgrano: le dio más de 28 puntazos

Así fue el intento de femicidio en la pizzería de Belgrano

Las imágenes son shockeantes, quitan el aire en una mezcla de espanto y dolor. Es que lo que se vivió en una pizzería del barrio porteño de Belgrano fue realmente atroz y las cámaras de seguridad del lugar fueron testigo de ello: un hombre de 41 años atacó a puñaladas a su ex pareja porque ella no quiso tener una conversación con él en su lugar de trabajo. Le aplicó más de 28 puntazos.

La víctima, de 45 años, sobrevivió a la agresión con cortes en abdomen, brazo izquierdo, espalda y cuello y sin riesgo de vida. El compañero de trabajo de la mujer atacada y otros dos hombres salieron en defensa de ella como pudieron.

El agresor, en tanto, se autolesionó en el cuello al verse rodeado por la Policía de la Ciudad al grito de: “Mi hija no me quiere”. Fue derivado por el SAME al Hospital Pirovano en calidad de detenido.

Todo sucedió este lunes a las 20.45, en el local de “Big Pizza” de Quesada al 2300.

Noticia en desarrollo