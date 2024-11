Video: un luchador de MMA enfrentó a golpes a dos delincuentes en La Plata

Peleador De Mma se enfrentó con dos ladrones en La Plata

Un joven de 19 años, peleador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA), enfrentó a dos delincuentes para evitar que le robaran su auto en La Plata. El episodio ocurrió el domingo 17 de noviembre a la madrugada, cerca de las 3:30, en la esquina de las calles 12 y 68, cuando el chico estaba detenido en un semáforo.

Dos hombres lo interceptaron, ingresaron al vehículo, un Chevrolet Aveo, y lo obligaron a bajarse mediante amenazas. Tras descender, la víctima optó por regresar y enfrentarlos a golpes.

El enfrentamiento terminó con la huida de los asaltantes, quienes escaparon corriendo del lugar. Cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron parte de lo sucedido.

El joven que protagonizó el hecho, identificado como Ulises Martínez, relató al medio 0221: “Cuando se meten adentro y me sacan del auto, salgo corriendo, pero en la adrenalina no me di cuenta y volví y los agarré a las piñas y logré que no me lo robaran”.

Horas después del suceso, Martínez realizó la denuncia correspondiente en la comisaría Novena. La causa penal se investiga como intento de robo, y hasta el momento no se ha logrado identificar ni capturar a los atacantes.

Otros hechos de violencia en La Plata

Un enfrentamiento a la salide de un boliche en La Plata dejó a un joven en estado de inconsciencia

También en La Plata, recientemente, un enfrentamiento violento ocurrido a la salida de un boliche en La Plata dejó a un joven inconsciente en la calle. El incidente tuvo lugar en la madrugada del sábado, cuando cinco personas agredieron físicamente a la víctima. Hasta ahora, no se han realizado detenciones ni se ha presentado una denuncia formal.

El hecho se habría registrado frente a un reconocido local bailable situado en la esquina de las calles 10 y 49, en el centro de La Plata. Los agresores golpearon al joven hasta derribarlo y continuaron atacándolo mientras permanecía en el suelo. La identidad y el estado de salud de la víctima aún no han sido confirmados.

Tras el ataque, los responsables huyeron y no han sido identificados. Sin embargo, una cámara de seguridad en el lugar captó el momento, lo que podría facilitar su reconocimiento por parte de las autoridades.

Asimismo, días atrás, en la misma localidad bonaerense, una acalorada discusión entre vecinos terminó en la mañana de este sábado con un jubilado de 67 años detenido y un hombre de 33 internado en grave estado tras haber recibido tres impactos de bala, según informaron fuentes policiales.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles 121 y 34, en el barrio Hipódromo, donde Horacio Ricardo Schwemler disparó contra Emiliano Gómez tras un altercado cuyas causas aún se desconocen.

Parte del suceso quedó grabado en video. En las imágenes, se observa cómo la víctima reclamaba algo al jubilado, quien respondía repetidamente: “Te lo voy a arreglar”. La discusión subió de tono, y la mujer que registraba la escena, al notar que Schwemler portaba un arma de fuego, se refugió en su vivienda. Mientras se dirigía a una habitación para resguardarse, se escucharon las detonaciones.

Schwemler efectuó cinco disparos, de los cuales tres impactaron en Gómez. Uno de los proyectiles dañó un riñón, y los otros dos alcanzaron su pierna derecha. La víctima fue trasladada al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece internada. Según fuentes médicas consultadas por 0221, su estado es estable, con una “evolución inicial favorable” y sin necesidad de asistencia respiratoria mecánica.

El agresor fue detenido y se le confiscó un revólver Taurus calibre 38. Actualmente, está bajo custodia en la Comisaría Segunda, mientras avanza la investigación a cargo del fiscal Juan Menucci, de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Plata.

La causa fue calificada como homicidio en grado de tentativa, y Schwemler será interrogado en las próximas horas.