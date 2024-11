El influencer de Berazategui acusado de estafa se defendió en un nuevo video: sumó otras dos denuncias en su contra

Habló "Isa", acusado de estafas en Berazategui

“Isa”, o Isaías Ezequiel Caballero, el influencer de Berazategui acusado de montar una estafa al estilo Ponzi, sumó dos nuevas denuncias en su contra tras la multitudinaria protesta en el ingreso al country Barrancas de Iraola de la zona sur del conurbano, en el que vivía, indicaron fuentes del caso Infobae. El video del episodio se viralizó en redes sociales y, aunque el joven de 22 años que prometía duplicar el monto de las inversiones en pocos días fue trasladado a una comisaría, fue liberado poco después.

La causa, en manos del fiscal Ariel Rivas, titular de la UFI N°1 de Quilmes, especializada en estafas, comenzó con una denuncia por un supuesto desfalco de 250 mil pesos. En las últimas horas, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, realizaron otras dos presentaciones que impulsaron la investigación. Así, Rivas ordenó una serie de medidas.

Ante las acusaciones y los incidentes registrados este domingo en las puertas de Barrancas de Iraola, “Isa” difundió un video en el que asegura que no es “rencoroso”.

“Es entendible el tema de ayer, entiendo a la gente. No estoy enojado, no soy rencoroso. Obviamente, me molestó el hecho de que haya mucha gente que no tenía nada que ver. De todas las personas que estaban ahí, el 5 por ciento era para reclamar algo de ellos, los demás no entendía por qué estaban ahí. La violencia no la entendí tampoco. Yo no soy una persona violenta”, aseguró.

La protesta contra el influencer en el barrio privado

Luego, añadió: “Yo ya no estoy viviendo donde estaba. Estoy en un lugar más precario, pero estoy tranquilo, estoy alejado de las cosas. Perdí mi casa, perdí mis cosas, me duele porque me costó con sacrificio comprarme esas cosas, nadie me lo regaló. Yo no hice nada por beneficios. Muchos ahora me tildan de estafador, cuando no es cierto. Hasta ayer yo seguía pagando. No estafé a nadie. Yo vivía de las redes, de un canje, de esto, de lo otro... Mi intención no era hacer daño”.

Por último, hizo una aclaración. “Perdí todo. No tengo libreta, no tengo celular, perdí un montón de cosas, yo solamente salí con un bolso. No tengo herramientas para moverme, para seguir trabajando normalmente. Voy a encontrar la forma, van a tener que esperar un toque. Todo esto es muy reciente, la verdad que tengo la cabeza un poco revuelta por todo, pero voy a seguir poniendo el pecho como siempre lo hice y borrar la imagen de estafador. Muchos saben que no es cierto. Acuérdense de con cuánto empezaron y cómo terminaron, nada más”.

De acuerdo a Infocielo, el denunciado prometía duplicar el dinero invertido en un plazo de 15 a 20 días y atraía a las víctimas con altas expectativas de ganancias rápidas, tal como sucedió en otros casos de trascendencia mediática como Generación Zoe.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, “Isa” hablaba de un plazo aún menor: “Duplicamos tu inversión en 7 días máximo”, asegura su biografía en la que, además, pide: “Me cerraron las dos cuentas que tenía. Apoyen gente y compartan”.

Los damnificados, según dijeron, depositaron el dinero en una billetera virtual. Las inversiones, las primeras semanas, daban ganancias a medida que se sumaban nuevas personas al sistema. Sin embargo, todo se detuvo de forma abrupta.

En redes, de forma simultánea, algunas víctimas postearon: “Vine a buscar lo de mi hermano y amigos”; “sé perfectamente que la plata fácil no sirve, solo quería poder darle un buen velatorio a mi vieja, gracias a mi laburo y a mi esfuerzo pude pagarlo, pero ya demasiado esperé y quiero mi plata, fue la primera vez que invertí y necesito ese dinero”, fueron algunas de las publicaciones.