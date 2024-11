Acusaron a un influencer de haber armado una presunta estafa piramidal en Berazategui: “Tienen que tener paciencia”

La protesta en el country de Berazategui donde residía "Isa"

Un influencer de 22 años, conocido como “Isa”, fue denunciado por haber armado una presunta estafa piramidal en Berazategui. Los afectados protestaron este domingo frente al country Barrancas de Iraola, donde el denunciado residía, para exigirle el dinero que invirtieron. Tras algunos incidentes, la Policía llegó al lugar y aprehendió al joven.

El episodio fue registrado en video y se viralizó en redes sociales. En las imágenes se puede ver al grupo y, tras algunos minutos, a “Isa” salir del lugar a los empujones, en medio de insultos. Los efectivos lo tomaron de las manos y lo llevaron a un patrullero que lo trasladó a la comisaría de la zona, aunque fue liberado poco más tarde.

Luego, el joven habría abandonado la vivienda que ocupaba, por decisión de los vecinos del barrio cerrado ubicado en la localidad de Juan María Gutiérrez.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el caso contra “Isa”, es investigado por el fiscal Ariel Rivas, titular de la UFI N°1 de Quilmes, especializada en estafas.

Ezequiel Isaías, denunciado por estafas en Berazategui

De acuerdo a Infocielo, el denunciado prometía duplicar el dinero invertido en un plazo de 15 a 20 días y atraía a las víctimas con altas expectativas de ganancias rápidas, tal como sucedió en otros casos de trascendencia mediática (Generación Zoe y RainbowEx).

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, “Isa” hablaba de un plazo aún menor: “Duplicamos tu inversión en 7 días máximo”, asegura su biografía en la que, además, pide: “Me cerraron las dos cuentas que tenía. Apoyen gente y compartan”.

Los damnificados, según dijeron, depositaron el dinero en una billetera virtual. Las inversiones, las primeras semanas, daban ganancias a medida que se sumaban nuevas personas al sistema. Sin embargo, todo se detuvo de forma abrupta, detalló SM Noticias.

“Hoy decidimos reunirnos frente a su casa porque prometió devolvernos la plata, sin los intereses, pero por los límites de transferencia no se pudo”, dijo una de las supuestas víctimas a Crónica.

En redes, de forma simultánea, algunas víctimas posteaban: “Vine a buscar lo de mi hermano y amigos”; “sé perfectamente que la plata fácil no sirve, solo quería poder darle un buen velatorio a mi vieja, gracias a mi laburo y a mi esfuerzo pude pagarlo, pero ya demasiado esperé y quiero mi plata, fue la primera vez que invertí y necesito ese dinero”, fueron algunas de las publicaciones.

Según trascendió, el influencer recibió a una comitiva del grupo y les mostró una “lista de devolución” para calmarlos, aunque habría argumentado que “los límites para transferir el dinero se lo impedía”.

“Isa” había grabado un mensaje que publicó en sus redes y que llegó a las personas que protestaban. “Un quilombo esto, pero bueno, siempre tuve la disposición de pagarle a todos”, dijo en el video que subió a Instagram. “Acuérdense las cosas buenas que hice por ustedes, les di una re mano, y parece que se cagan en todo”, les reprochó y aseguró que hacía tres días que no dormía para devolverles el dinero.

“En ningún momento los quise recagar”, sostuvo. “Acuérdense cuando empezaron sin nada, y se compraron una moto, se pudieron arreglar sus casas, pero ahora en las malas no hay nadie”, cerró.

A raíz de la respuesta, los denunciantes comenzaron a lanzar piedras a las ventanas de algunas propiedades. Por esa razón, los habitantes del complejo sacaron al joven que debió ser custodiado por los agentes en la puerta del barrio.

En un video previo, el influencer había intentado calmar los ánimos: “Tienen que tener paciencia. Es una sola cuenta la que me devolvieron, por eso no estoy tirando millones. Ustedes colabórenme también. Hay que poner orden, nada más. Hoy me levanté con la mejor y están todos alterados. Si nos organizamos, vamos a cobrar todos. No me voy a quedar con la plata. Hay todo un tema por atrás”, se excusó.