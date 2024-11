El desesperado reclamo de la mamá de Sofía Delgado, la joven desaparecida en Santa Fe: “La quiero con vida”

El reclamo de la madre de Sofía Delgado, la joven desaparecida en Santa Fe.

“Pueden venir mañana, llevarte a una piba, matártela, tirártela o andá a saber qué, pero no pasa nada”, manifestó la madre de Sofía Delgado, desaparecida desde el pasado 30 de octubre en la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Durante la tarde de este martes, familiares y amigos marcharon para exigir justicia y la aparición de la joven de 20 años.

Ya pasaron 13 días desde que el paradero de Sofía es una verdadera incógnita. Aquella noche, la joven habría salido de su casa para ir al kiosco. Pero desde ese momento, no se supo más nada sobre ella.

“La justicia no me está respetando porque no me están diciendo nada, yo entiendo que sea investigativo y todo, pero denme una respuesta de dónde está mi hija. Es todo lo que quiero saber, después lo otro que siga su curso, porque esto recién empieza”, reclamó Claudina, su mamá, previo a la manifestación que se llevó a cabo en San Lorenzo.

“Novedades no tengo, lo único que sé es lo que dicen en los canales de televisión. Está todo en investigación. Yo quiero saber dónde está mi hija, que aparezca mi hija. No podemos seguir esperando, quiero que aparezca mi hija con vida”, dijo en diálogo con TN.

Sofía Delgado está desaparecida desde el 30 de octubre

Además, aseguró no conocer a las dos personas que fueron recientemente detenidas en Pergamino, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Sofía. “No sé quiénes son”, indicó Claudina. Y añadió: “Yo sabía que ella conocía a alguien más, pero nunca lo conocí ni sabía quién era. Tenía un montón de gente conocida”.

Durante el reportaje con los medios, la mujer fue consultada sobre la declaración que hizo Estela, la madre de uno de los detenidos, en diálogo con C5N este martes. “Que me perdone si es que hizo algo él”, fueron sus palabras.

Al respecto, Claudina respondió: “Más que perdón, yo quisiera que venga y me diga dónde está mi hija, qué hicieron con mi hija, dónde me la dejaron, dónde me la tiraron. A mí, el perdón no me sirve de nada. Te puedo perdonar, pero vení y decime dónde esta mi hija. No es un capricho, hace más de 12 días que estoy esperando. Ya no podemos más”.

La pareja detenida en Pergamino por la desaparición de Sofía

La mujer recordó la noche en la que su hija desapareció, y dijo: “Se suponía, en un primer momento, que ella salía, que iba al kiosco. No sabemos si este hombre la pasó a buscar, si ellos quedaron en encontrarse, no lo sabemos. Pero si la investigación dio para este lado, debe ser porque el fiscal debe tener algo”.

Y prosiguió: “Yo no quiero ni imaginarme qué pasó. Quiero que aparezca con vida, pero en caso de que no la tenga, también quiero que aparezca. Necesitamos poner un punto final a esta locura. No puede ser que no comamos, no durmanos y vivamos a pastillas. ¿Qué nos pasa a la sociedad? Estamos inmune al dolor del otro. Pueden venir mañana, llevarte a una piba, matártela, tirártela o andá a saber qué pasó con mi hija. Pero no pasa nada y está todo bien, cada cual se toma su tiempo”.

También, se refirió a la situación de inseguridad que viven en su localidad y arrojó: “San Lorenzo tiene que entender que no nos pueden seguir faltando mujeres. Esto es cualquier cosa. Ya pasó con Paula (Perassi), ahora con Sofía y así, un montón más”.

“Esto es desesperante para nosotros. Hoy no podía caminar, había una reunión a las dos de la tarde y no podía llegar porque me tiembla todo el cuerpo”, profundizó.