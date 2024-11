Juicio por la muerte de Lucas Lin: declaró uno de los acusados y apuntó contra los directivos del colegio de La Plata

Lucas Lin se ahogó en una pileta del colegio Lincoln (Fotos: Dino Calvo)

El juicio por la muerte de Lucas Lin, el niño que se ahogó en 2019 en la pileta de una escuela de La Plata, continúa. En el marco de la quinta audiencia, declaró uno de los acusados: el guardavidas Martín Argüelles. Él responsabilizó a las autoridades de la institución por las irregularidades en las cuales funcionaba la colonia de vacaciones.

La Justicia apunta contra los directivos del colegio Lincoln, debido a las infracciones a la normativa municipal vigente que se identificaron, en lo relacionado con el personal que debía estar a cargo de los menores. Por esto mismo, los principales acusados por homicidio culposo son Roxana Costa, el encargado de la colonia, Marcos Echaniz, el director, Osvaldo Ramos, y el dueño de la institución, Gerardo Monreal. Argüelles, al igual que Carolina Muro, la docente del grupo del que formaba parte Lin, están imputados por el mismo delito y por abandono de persona.

En este contexto, el guardavidas explicó cómo era la dinámica de trabajo en la colonia de vacaciones del colegio y reveló que, en más de una oportunidad, solicitó otro socorrista, debido a la cantidad de niños que conformaban los grupos.

“Más de una vez pedí por otro guardavidas, tengo entendido que ‘de arriba’ no lo contemplaban las autoridades del colegio, estaba yo solo para las dos piletas”, contó durante el juicio, según cita el medio local 0221. Así, señaló como “autoridades” a Monreal, Costa y Ruth Pasadore, cuyo nombre surgió en las últimas audiencias.

El cuerpo fue encontrado en la tarde del 5 de febrero de 2019

Con respecto a la organización de los grupos y la cantidad de niños por docente, Argüelles recordó que los menores estaban organizados por edad y “no por capacidad de nadar”. “El grupo de Carolina Muro era intenso, la excedía, no podía con todos”, precisó y sumó que “la mayoría de esos niños no sabían nadar”. Por otro lado, se quejó de que las autoridades no informaban quién sabía nadar y quién no.

Argüelles relató que, luego de la muerte de Lucas Lin, existía “una insistencia fuerte por continuar con la colonia”. “El colegio dio tres días de duelo y quería reabrir al lunes siguiente como si nada hubiera pasado, estábamos todos muy mal y (las autoridades) querían seguir, me sentía presionado”, dijo ante el Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata.

Sus declaraciones coinciden con las de Camilo Carranza, docente de música que trabajó en la colonia y en el jardín del colegio. Él brindó testimonio en la audiencia anterior, en la que aseguró que, días después de la tragedia, Ramos, Echaniz y Costa llamaron a una reunión en la que notificaron que se reanudarían las actividades de verano.

Sobre la muerte del niño, el guardavidas explicó que “Lucas estuvo entre ocho y diez minutos debajo del agua”. “No vi manos, no vi brazos, no hubo ningún tipo de aviso, yo no lo vi”, se lamentó.

Los principales acusados son las autoridades del colegio Lincoln

El cuerpo de Lucas fue encontrado sin vida en la tarde del 5 de febrero de 2019. Murió tras caer al agua, pero nadie advirtió lo que había sucedido hasta tiempo después. Según la instrucción, el grupo, a cargo de Muro, estuvo por 40 minutos jugando en el agua. Finalizado ese tiempo, los menores salieron de la pileta y se dirigieron a los vestuarios para cambiarse para reunirse luego bajo los árboles para la merienda.

Poco después de las 16 horas, unos 10 minutos después de que los niños se movieran hacia el área de la merienda, fue cuando el guardavidas halló el cuerpo sin vida de Lin.

En su declaración, Argüelles volvió a apuntar contra las autoridades del colegio al comentar que, luego de la muerte del menor, una abogada se presentó ante él para recomendarle qué versión dar de los hechos, relato que difería con lo que había sucedido. El juicio continuará hoy, cerca del mediodía, cuando se espera escuchar los testimonios propuestos por la defensa de Roxana Costa.