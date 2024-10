Un chico de 14 años es el principal sospechoso del crimen de Ezequiel Altamira en Ituzaingó: no es punible y qué pasa en estos casos

Así asesinaron a Ezequiel Altamira a la salida de un boliche en Ituzaingó: le robaron el celular

Ezequiel Altamira tenía 16 años. El sábado por la noche fue a bailar con unos amigos al boliche “The Club, anteriormente conocido como “Club Leloir”, en la localidad de Ituzaingó. Cuando salieron, caminaron hasta una plaza cercana para esperar el remis que habían pedido. Allí, un grupo de ocho jóvenes pasaron por delante de ellos, los miraron y siguieron camino. Sin embargo, unos metros más adelante, dos decidieron regresar y encarar a la víctima, según pudo reconstruir Infobae. Uno era el detenido de 14 años: para la Justicia es quien mató a Ezequiel.

Es que, por las cámaras de seguridad y los testigos, los investigadores saben que, del grupo de ocho que pasó frente a Ezequiel y sus amigos, solo regresaron el detenido de 14 años y otro más que aún no fue individualizado.

“Los encararon y les dijeron: ‘Párense de manos’. Los corrieron para pegarles, el menor de 14 lo agarró a Ezequiel, lo golpeó en la nuca desde atrás y, después, lo pateó cuando ya está en el piso y le sustrajo el celular”, describieron las fuentes del caso a este medio lo sucedido.

Fuentes del caso explicaron que el menor apresado este domingo, junto a su hermano de 19 y otro adolescente de 17, no es punible y quedó con una medida de seguridad pedida por la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, dirigida por Guillermo Rodríguez Rey, y avalada por la jueza de Garantías N°2 Cecilia Drago.

Ezequiel tenía 16 años

El chico de 14 con una medida de seguridad en la causa, que se investiga como homicidio en ocasión de robo, quedó alojado en un instituto de régimen cerrado. ”No puede estar ahí más de un año o dos años. Luego, va a recuperar su libertad y no va a tener una condena como tendría un menor punible o un mayor”, detallaron las fuentes consultadas por este medio cómo sigue el proceso para el chico no punible.

Según lo que pudo reconstruir la Justicia, quien ataca a Ezequiel es el menor de 14 años. Creen que le pegó con una manopla. Y la autopsia, que se realizaba este domingo, será clave para determinar qué tipo de lesión llevó a la muerte a la víctima, quien falleció horas después de la agresión: se fue a dormir con sus amigos, pero, al despertar, no pudieron hacerlo reaccionar. Estaba muerto.

Los tres detenidos fueron capturados este domingo

Este domingo, la Policía Bonaerense, además de apresar al chico de 14 años, también detuvo a su hermano, de 19, y a otro adolescente, de 17. ¿Qué rol tuvieron en el ataque? Para los investigadores eso resta determinarse. “Realmente no hay un ataque en patota”, contaron las fuentes del caso que buscan más elementos para robustecer la acusación o no y, en ese caso, deberán liberarlo. Por eso, todavía no se sabe cuándo serán indagados.

Por lo pronto, ninguno de los dos adolescentes detenidos punibles tiene antecedentes. Por lo que siguen involucrados en la investigación a la espera de que surjan elemento que determinen su situación procesal. “Se ve que el que comete el ataque es uno solo y es el menor no punible”, resaltaron.

Los dos adolescentes punibles aún no fueron imputados

Las cámaras de seguridad fueron cruciales en este caso. Las grabaciones captaron el desplazamiento de varios de los que acompañaban al menor en la madrugada del 26 de octubre, todos vestidos de modo particular, lo cual facilitó su identificación.

En las imágenes se observa cómo, esa madrugada, los sospechosos salieron de una propiedad en la misma zona de Udaondo, en Ituzaingó, y se dirigieron hacia la plaza donde ocurrió el ataque. A las 5.34, los mismos individuos regresaron a esa vivienda, aparentemente, cambiándose de vestimenta.

De los tres apresados, el menor de 14 es el más complicado

Con la autorización de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, a cargo de la María Alejandra Bonini, quien investigó el hecho antes de que pasara al fuero Juvenil, se realizaron este domingo por la mañana dos allanamientos para dar con los sospechosos. Además, se secuestró ropa y calzado que coinciden con lo que se ve en las cámaras de seguridad.