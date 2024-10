El caso de la mujer policía que mató a sus hijos: gas para dormir a los niños, un tiro de prueba y la carta que dejó

La mujer policía está acusada por el doble crimen de sus hijos de 2 y 7 años

A la oficial de 30 años Marina Abigail Silva le dictaron prisión preventiva este miércoles, tras ser acusada por el doble crimen de sus hijos: un nene de 2 años y una nena de 7 que murieron a balazos en su casa, ubicada en la localidad de Juana Koslay, en la provincia de San Luis. La mujer policía había dejado la llave de gas abierta para dormir a los menores y, luego, les disparó, provocando la muerte inmediata de ambos. “Me llené de deudas”, argumentó en una nota que escribió a puño y letra después de cometer los trágicos hechos.

Según dio a conocer recientemente el Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Luis, Silva fue imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía agravado por el uso de arma de fuego. Todo ocurrió este lunes por la mañana, en una vivienda ubicada en la Manzana 7 del Barrio Fresnos Americanos.

Durante la audiencia de acusación, Silva se abstuvo de declarar. En tanto, su defensor oficial, Carlos Salazar, presentó un hábeas corpus “porque entendía que estaban vencidos los plazos de detención y pidió la inmediata libertad”. Sin embargo, la jueza de Garantía N°4, Natalia Lazarte Otero, que interviene en el caso, lo rechazó.

“Silva y sus dos hijos se encontraban en su domicilio. Estaban durmiendo en una cama matrimonial, en una habitación ubicada al fondo de un pasillo. Fue allí que la acusada tomó su arma reglamentaria y se dispuso a darle muerte a sus hijos”, comenzó a narrar la fiscal adjunta Antonella Romagnoli.

Y prosiguió: “Antes, había colocado una garrafa celeste, dejando abierta la llave de gas, produciendo la pérdida de gas y la somnolencia de sus hijos. Luego disparó contra el colchón del lado izquierdo a la altura de los pies de la cama, a los fines probar el correcto funcionamiento del arma”.

“Después colocó una almohada y una toalla encima del rostro de sus hijos y les propinó dos disparos a quemarropa”, comentó sobre el trágico final de los nenes. Las víctimas recibieron un disparo en el lado izquierdo del pecho y otro al costado derecho de la cabeza, precisamente a la altura de la oreja.

La carta

En su casa, la acusada -quien desarrollaba sus funciones como policía en la Comisaría N° 34 de la ciudad sanluiseña- dejó una carta en la que intentó argumentar el motivo de su aberrante decisión.

“Ni Jonathan ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo, yo sola me llené de deudas. Perdón, ya no pude más, no es culpa de nadie, pero necesito paz. Pa y Ma perdón, perdón por no segur más. No quiero que mis hijos sean una carga para nadie, los amo tanto que quiero que estamos juntos”, manifestó en el texto, según precisó la fiscal.

Y continuó: “Luego, dejó dos carteles: uno, pegado a la puerta que da a la salida del patio que decía ´no entres´. Otro decía ´llama a la policía, no entres´. Silva luego se retiró del domicilio a las 6:40, dejando la puerta cerrada y las llaves de ingreso tiradas en el piso, dejando entreabierta la puerta de la reja. Después envío un mensaje al win de la comisaría 34°, donde pedía que mandaran un móvil a la casa, que estaba la puerta abierta”.

“Los carteles eran para la hermana, que vivía en un departamento ubicado en la parte de atrás”, precisó la fiscal del caso María del Valle Durán, más temprano. Según afirmó, el doble crimen fue cometido con el arma reglamentaria de la agente.

Al finalizar la audiencia de este miércoles, Silva fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva, tal como lo ordenó la jueza Natalia Lazarte Otero.