Violencia en vivo en Hurlingham: un remisero le apuntó con un arma a un pasajero y lo hizo arrodillarse

En vivo: un remisero le apuntó con un arma a un pasajero

Los periodistas de un móvil de un canal de televisión que cubrían el caso de los motochorros que balearon a un gendarme para robarle en la localidad bonaerense de Hurlingham este jueves por la mañana fueron testigos directos de un hecho tan insólito como violento: a metros de donde estaban las cámaras un hombre le apuntó con un arma a un joven y le exigió que se arrodille al grito de “tirate abajo, boca abajo, boca abajo”.

Toda la secuencia, digna de un relato salvaje, salió en vivo por la pantalla de Telefe y el video encabeza esta nota. Allí se puede observar cómo un hombre de suéter gris le apuntó con un arma a un joven. La víctima se arrodilló, incluso puso las manos en el suelo.

Fue en ese momento que el agresor, guardó el revólver y le hizo gestos bruscos con su dedo índice mientras le vociferaba: “A mí no me escupás, a mí no me escupás, ¿está?”.

“Bueno, está bien, está bien, disculpe”, le respondió el joven que ya estaba de rodillas sin comprender lo que le estaba sucediendo. Y luego le dijo: “Me faltó el respeto usted también”. El agresor le contestó a con un grito: “No, tomátelas”. Una chica se acercó a la víctima y, luego, ambos se fueron juntos y el hombre regresó a su auto.

Según relató la cronista de Telefe, el conductor, aparentemente un remisero, hizo bajar al joven y a su pareja, que iban como pasajeros. “Se escuchaba que le decía: ‘Me escupiste, me escupiste’. ‘Yo no te escupí', le decía el joven, que ya estaba tirado en el piso”.

La periodista recordó que la chica le pedía: “Vamos, vamos”. Y se terminaron yendo del lugar. Mientras entre los vecinos no podían creer lo que acababan de presenciar y entre ellos murmuraban “está loco”.

Así fue el momento en que balearon al gendarme para robarle la moto en Hurlingham

La noticia

Pasó minutos después de las 8 de este jueves, cuando los periodistas estaban en la zona de Hurlingham cubriendo el caso de los motochorros que habían baleado a un gendarme para robarle su moto, pero un conductor de una camioneta utilitaria que quedó en medio de la secuencia, al ver el ataque, los atropelló y los obligó a huir.

Sin embargo, el episodio no terminó en ese momento: los delincuentes volvieron al lugar a los tiros e intentaron balear al oficial y al dueño del vehículo que los embistió.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el violento hecho ocurrió pasadas las 17.30 del miércoles, cuando el efectivo de Gendarmería, identificado con las iniciales de V.R.F., quien estaba vestido de civil y se encontraba de franco, fue abordado por los delincuentes cuando estaba por doblar en la esquina del hecho. Delante suyo estaba la utilitaria de color blanco.

Allí, sin mediar palabra, los motochorros le dispararon en la pierna izquierda al gendarme.

Segundos después, la secuencia daría un giro inesperado. El conductor de la camioneta utilitaria, cuando vio que los ladrones le estaban por quitar el vehículo, dio marcha atrás en un intento por evitar el robo y atropelló con violencia a los ladrones. Incluso, por muy poco, casi golpea a la propia víctima del asalto.

Las imágenes de ese segmento de la secuencia estremecen. De acuerdo con lo que se observa en la filmación, los ladrones regresaron en la moto propiedad del gendarme y comenzaron a dispararle a todos los que se habían acercado. Uno de ellos, de hecho, se bajó de la moto, empuñó el arma y continuó con la ráfaga de disparos.

Los vecinos, en medio del pánico, se ubicaron como pudieron detrás de los autos que estaban estacionados en la esquina. Los delincuentes finalmente huyeron.

En cuanto al oficial baleado, que cumple funciones en el Escuadrón Región 1 de Campo de Mayo, fue trasladado a un hospital local, de donde ya fue dado de alta. La calificación del expediente por parte de la UFI Nº2 de Morón fue por los delitos de robo y lesiones.