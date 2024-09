Video: así fue la detención del comerciante de San Martín acusado de matar a su ex empleada

La detención del comerciante de San Martín acusado de matar a su ex empleada

Marcelo Fabián Álvarez (54), un comerciante de Villa Ballester, fue detenido en la zona de Florida, en el partido bonaerense de Vicente López, tras haber sido identificado como el principal sospechoso en el crimen de su ex empleada Antonella Striano (26), cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en una frazada en la esquina de Colón y Artigas, en su propio barrio de la mencionada localidad bonaerense.

El arresto de Álvarez quedó registrado en un video que muestra el seguimiento y la posterior captura del comerciante. Operadores del centro de monitoreo de Vicente López lo detectaron cuando circulaba en su vehículo, un Mercedes Benz A200, por la zona de Libertador y Lavalle, en dirección a la provincia. Al identificarlo, dieron aviso a la Policía, que de inmediato organizó un operativo para interceptarlo.

En el video de la detención se escucha una indicación dada hacia los efectivos que participaron del procedimiento: “Con las precauciones del caso, lo tenemos que interceptar”. Varias motos y patrulleros se movilizaron rápidamente para detener al sospechoso, que seguía siendo rastreado a través de las cámaras de seguridad de la zona. Álvarez no ofreció resistencia al ser detenido en una playa de estacionamiento cercana al maxikiosco de su propiedad.

Álvarez está acusado de homicidio agravado por violencia de género en la muerte de Striano. Se convirtió en el principal sospechoso luego de que las cámaras de seguridad captaran el momento en el que el cuerpo de Striano fue trasladado al lugar donde se descartó a bordo del Mercedes Benz A200. Aquello ocurrió el miércoles pasado y en las filmaciones se distingue a un hombre, que sería Álvarez.

Esas imágenes también mostraron a una mujer en la escena. Ella fue identificada: se trata de Soledad Da Cunha (37), una empleada actual del comerciante detenido. También fue arrestada: una hipótesis preliminar de los investigadores es que actuó como campaña mientras su jefe se deshacía del cadáver.

Álvarez y Da Cunha, los sospechosos detenidos

La autopsia realizada al cuerpo de Striano reveló que la joven falleció de un infarto, aunque presentaba un golpe en la cabeza que, según los médicos forenses, no fue lo suficientemente grave como para causar su muerte. No obstante, los investigadores de la DDI de San Martín no descartan que Álvarez y su cómplice hayan intentado ocultar el cuerpo tras el fallecimiento repentino de la joven. Por lo pronto, se esperan nuevos análisis.

Tampoco hay certezas sobre el vínculo laboral de Striano con el comerciante detenido. Un reporte policial indica que familiares de la víctima aseguraron que Antonella se iba a reunir con su ex empleador por una deuda pendiente. Sin embargo, la madre de la joven de 26 años afirmó a Crónica TV que su hija “no fue a reclamar sueldo ni nada parecido” al encontrarse con el sospechoso, sino que fue a un punto del Gran Buenos Aires para “concretar un negocio”.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de San Martín.

“Yo no lo puedo creer todavía. ¿Por qué a vos? Una gran persona, cero maldad con nadie y, sobre todo, una gran amiga. Mi MEJOR AMIGA. Te voy a extrañar toda la vida. Descansá en paz y mandale muchas fuerzas a tu familia, que siempre estuvo para vos en todas. Te amo por siempre, Antonella Striano”, lamentó un amigo de la joven en Facebook. A las palabras las acompañó con dos fotos en la que se los ve sonrientes.

Antonella Striano tenía 26 años

La muerte de Striano no es el único hecho macabro que investigó la DDI de San Martín esta semana. Estrella Fernández, una jubilada española hallada muerta el miércoles en su propia casa en la jurisdicción. Su cuerpo estaba dentro de un tambor de petróleo de 200 litros, bajo una capa de tierra y cemento. Su nieto, Lucas Pedraza, fue detenido por el crimen. También habría matado a golpes a su abuela. El arma, esta vez, fue una estatua de madera con la forma de un búho, una artesanía.