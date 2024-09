Córdoba: hallaron cocaína en la sangre de una beba recién nacida

Un inquietante hallazgo se registró ayer lunes por la noche en la Maternidad Brigadier General Juan Bautista Bustos de la ciudad de Córdoba, donde los médicos de turno encontraron cocaína en la sangre de una bebé de apenas 8 días de vida. La sustancia fue detectada en uno de los estudios de laboratorio que se le practicó a la niña, luego de que sus padres evidenciaran señales de consumo que encendieron las alarmas de los profesionales de la salud.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cuando la madre de la niña, de 40 años, se presentó en la maternidad de la capital provincial para retirar a su hija recién nacida, que permanecía internada desde hace 7 días. La mujer aseguraba que la niña había recibido el alta correspondiente, en un intento por llevarla a su casa antes de que recibiera la aprobación del hospital.

Sin embargo, una médica del lugar contactó a personal de policía que realizaba tareas en el nosocomio y alertó que un análisis toxicológico de la sangre de la beba había dado positivo por cocaína. En consecuencia, se inició un expediente en la Unidad Judicial N°23 de Capital, a cargo del doctor Andrés Sebastián Herrera Guidet y y la doctora Romina Acosta.

Al respecto de este hecho, hoy se manifestó Luis Ahumada, director de la maternidad provincial, quien aseguró que la niña “está bien” a pesar de la sustancia hallada en su organismo. En cuanto a este caso puntual, señaló que los médicos encargados del nacimiento de la beba detectaron “una situación que obligaba a hacer una evaluación más profunda”, y por tal motivo activaron el protocolo de prevención correspondiente para este tipo de situaciones.

La Maternidad Brigadier General Juan Bautista Bustos, lugar en el que se conoció el caso

“Cualquier consumo que haya de sustancias adictivas, que pueden ser cocaína, sus derivados o cualquier otra droga, es transmitida a través de la placenta y el bebé cuando nace puede sufrir síndromes de abstinencia, lo cual se puede manifestar con distintos síntomas. En esos casos, se estudia y se corrobora cuál tipo de droga o medicación tenía el bebé en sangre”, profundizó el encargado de la maternidad en diálogo con el noticiero “Arriba Córdoba” (El Doce).

Sobre las consecuencias que podría sufrir un niño ante el consumo de sustancias adictivas como la cocaína, el doctor Ahumada precisó que puede haber “efectos agudos producto de la abstinencia, son bebés que están como más irritados y no se pueden alimentar bien”. Y en la misma línea, advirtió: “Hasta pueden tener síntomas neurológicos más importantes. A largo plazo, si el consumo ha sido sostenido, puede dar transtornos en el aprendizaje y neurológicos. Además, los bebés pueden crecer menos en el útero y pueden nacer de manera prematura”.

Por último, el funcionario cordobés aseguró que este reciente hallazgo forma parte de una problemática que, si bien es tratada por la Secretaría de Prevención de las Adicciones provincial, suele verse seguido en las maternidades provinciales. “Esta es una problemática social que por suerte en Córdoba se está trabajando mucho desde la Secretaría de Prevención de las Adicciones, pero es algo que en nuestras maternidades lo vemos casi que semanalmente”, concluyó.

El caso del niño de 9 años

Salvando las distancias, un ejemplo querespalda los dichos de Ahumada es el hecho que se registró en junio de este año, cuando un niño de 9 años fue hospitalizado por fiebre y dio positivo de cocaína.

El doctor Guillermo Checchi, director del hospital Eva Perón, precisó que el menor “ingresó por una convulsión atípica”, según mencionó la familia, y a partir de ese síntoma se le practicó un “screening de sustancias y se ve que tenía eliminación de cocaína en orina”.

“Fue una sorpresa para los padres, aparentemente por una tercera persona que pudo haber hecho esto. Tratándose de un chico de esa edad puede haber consumido”, señaló Checchi en diálogo con el noticiero “Arriba Córdoba” (El Doce).

Un niño de 9 años fue internado por intoxicación con cocaína

Al ser consultado por el método de ingesta de la cocaína, el profesional no pudo dar certezas pero estimó que fue “por inhalación”. Y en ese sentido, agregó: “Los padres lo trajeron por sus propios medios porque tenía un temblor raro, que ellos interpretaron como una convulsión, entonces se le hicieron todos los estudios y se determinó que tenía neumopatía en el pulmón derecho”.

Y en cuanto a la cantidad que podría haber consumido, el médico no pudo brindar certezas dado que la prueba que se le hizo al niño no es cuantitativo, es cualitativo. No obstante, estimó: “Al parecer fue una ingesta importante”.