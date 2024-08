Confirmaron la condena a 14 años y medio de prisión a un ex intendente de Entre Ríos por abuso sexual

Ángel Fabián Constantino, ex intendente de Gilbert

Ángel Fabián Constantino, ex intendente de la localidad de Gilbert, Entre Ríos, deberá cumplir 14 años y 6 meses en prisión por abuso sexual. Así lo resolvió la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la cual confirmó la sentencia original tras rechazar el recurso extraordinario federal presentado por los defensores del acusado para que el caso sea analizado por la Corte Suprema de Justicia.

El ex jefe comunal entrerriano, que ya se encuentra cumpliendo la pena de manera domiciliaria desde hace varios meses, se quedó ahora sin instancias de apelación y será trasladado a una cárcel común al ser condenado por delitos contra la integridad sexual hacia tres mujeres.

Fue considerado como autor material y responsable de los delitos de abuso sexual simple y con acceso carnal que concurren de manera real entre sí de los tres hechos denunciados.

Ángel Fabián Constantino fue condenado a más de 14 años de prisión

Las víctimas son vecinas del distrito que denunciaron haber sido violadas por el dirigente justicialista en diferentes oportunidades. Uno de estos episodios ocurrió en el año 2018, antes de que Constantino fuera electo, mientras que los otros dos sucedieron mientras se encontraba al frente de la gestión municipal, en 2021.

Los hechos salieron a la luz meses después y, en consecuencia, el ex intendente fue removido de su cargo. Se resolvió en un trámite exprés, en el que la Legislatura entrerriana aprobó la intervención al municipio para desplazar a Constantino.

Sobre él pesan tres cargos de abuso sexual con acceso carnal. Hay seis testimonios más que detallaron conductas aberrantes, pero que no están tipificadas en el Código Penal y, por lo tanto, no pueden ser consideradas como delitos.

El testimonio de una de las denunciantes

María Luján Aguirre, empleada de prensa municipal, fue quien reveló el infierno que vivió en 2021 en Gilbert, una localidad rural ubicada 75 kilómetros al norte de Gualeguaychú. Luego se sumaron los otros casos que ampliaron la acusación.

En su relato, mencionó los episodios a los que la sometió Constantino, quien llegó al gobierno local en 2019 como candidato del Justicialismo, luego de derrotar al entonces mandatario Jorge Holzmann (Cambiemos) por 446 votos contra 414.

Las protestas en el municipio tras las denuncias

En declaraciones al programa “Quién dice Qué” (Canal 11), la mujer comentó que en marzo de ese año, tras vivir algunas situaciones desagradables, pidió licencia. “Quería que (el intendente) se diera cuenta de lo que yo estaba viviendo. Estaba con stress y ataques de pánico”, narró.

Pensó que la situación terminaría y se reincorporó al trabajo porque necesita sostener a su hijo. “Pero fue doblemente peor”, describió. Entonces solicitó otro permiso hasta que Constantino la dejó sin empleo en la Municipalidad.

Además, comentó que otra compañera que padeció los abusos del intendente también quedó fuera de la Municipalidad.

“Hemos vivido situaciones muy feas. Me tiraron un auto encima. Iba con mi familia. Fue una persona del municipio muy relacionada con el intendente. Esa misma persona me seguía, me sacaba fotos”, contó. Y añadió: “Estoy segura que la gente del pueblo nos cree, nos conocemos todos. Pero yo me tuve que ir porque ya no se podía vivir allí por las situaciones oscuras que he pasado”.

Y, en aquel momento, concluyó: “Él está en un lugar donde, lamentablemente, puede conseguir cualquier cosa. En Gilbert la mayoría de la gente tiene una relación laboral o algo que ver con el Municipio. Para nosotras es doblemente difícil. Tengo mucho miedo. No merezco lo que estoy viviendo. No voy a tener paz hasta verlo preso. Sé que se va a hacer justicia”.

Ahora, con la confirmación de la condena, se espera que las víctimas logren recuperar parte de la paz con la que vivían antes de los abusos.