Escándalo en Entre Ríos: un intendente acusado de abuso sexual se aferra a su cargo pese al masivo pedido de todo un pueblo

Ángel Fabián Constantino, intendente de Gilbert, provincia de Entre Ríos.

Fabián Constantino, intendente justicialista de la pequeña localidad de Gilbert, ubicada en el sur de la provincia de Entre Ríos, está acusado de abusar de tres mujeres y de golpear a un empleado municipal . “No merezco lo que estoy viviendo”, aseguró una de las víctimas.

El Concejo Deliberante local votó la semana pasada una “invitación” a que se tome una licencia con goce de haberes, pero Constantino se resiste a abandonar el cargo. La votación fue acompañada de una pueblada en la que participaron gran cantidad de vecinos de este pueblo de algo más de un millar de habitantes y gente que llegó desde los alrededores.

Gilbert es una localidad rural ubicada a 75 km al norte de Gualeguaychú. Constantino llegó al gobierno local en 2019 como candidato del Justicialismo, luego de derrotar al entonces mandatario Jorge Holzmann (Cambiemos) por 446 votos contra 414.

Sobre el intendente aún en funciones pesan tres cargos de abuso sexual con acceso carnal. El primero de ellos ocurrió en 2018, cuando aún no había sido electo, mientras que los restantes se concretaron en 2021. Hay seis testimonios más que detallaron conductas aberrantes, pero que no están tipificadas en el Código Penal y, por lo tanto, no pueden ser consideradas como delitos.

El pueblo de Gilbert reclama por la renuncia del intendente Ángel Fabián Constantino, acusado por abuso sexual.

La fiscal que lleva adelante la investigación, Martina Cedrés, afirmó en su momento: “No tenemos ninguna evidencia de que las denunciantes hayan mentido o fabulado el relato”. Y, a su vez, comentó que una de las testigos narró que Constantino “le exhibió el miembro” en una oportunidad. El funcionario, entre otros ardides, ofrecía cursos de modelaje a mujeres para obtener de ellas favores sexuales .

Existen además registros de mensajes de textos con amenazas que lo comprometerían, y un informe de la Dirección Provincial de la Mujer que avala los dichos de las víctimas.

En libertad

Pese a que Gilbert es una localidad de pequeñas dimensiones donde todos se conocen y el contacto entre sus habitantes es cotidiano, Constantino aún no fue detenido y circula y trabaja libremente. Sólo estuvo tras las rejas durante 24 horas. Fue en agosto del año pasado por haber violado la restricción perimetral que le impedía acercarse a menos de 200 metros de víctimas y testigos.

La Fiscal precisó que no existen elementos de que se den los dos supuestos para dictar la prisión preventiva para el acusado: riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

A pesar del masivo reclamo de la comunidad, Ángel Fabián Constantino se aferra a su puesto de intendente de Gilbert y no piensa en renunciar.

No obstante, Cedrés anticipó que en los próximos días pedirá la elevación del caso a juicio. Se espera que, completada esta instancia, Constantino termine dejando la intendencia.

La “invitación” a que deje el cargo fue promovida por los dos ediles de Juntos por el Cambio (Carlos Bernardi y María Estela Aizaga) y se sumaron los votos de dos concejales del PJ (Federico Provini y Leandro Treisse). Hubo tres abstenciones: dos mujeres del oficialismo (Milagros Murguía y Elena Roth) y una de la oposición (Gabriela Orsingher).

En primera persona

María Luján Aguirre, empleada de prensa municipal, fue quien reveló el infierno que vivió en 2021. Luego se sumaron los otros casos que ampliaron la acusación.

En declaraciones al programa “Quién dice Qué” (Canal 11), la mujer comentó que en marzo del año pasado tras vivir algunas situaciones desagradables, pidió licencia. “Quería que (el intendente) se diera cuenta de lo que yo estaba viviendo. Estaba con stress y ataques de pánico ”, narró.

Pensó que la situación terminaría y se reincorporó al trabajo porque necesita sostener a su hijo. “Pero fue doblemente peor”, describió. Entonces solicitó otro permiso hasta que Constantino la dejó sin empleo en la Municipalidad.

Movilización del pueblo de Gilbert hasta la sede de la Municipalidad para exigir la renuncia del intendente Ángel Fabián Constantino.

Además, comentó que otra compañera que padeció los abusos del intendente también quedó fuera de la Municipalidad.

“ Hemos vivido situaciones muy feas. Me tiraron un auto encima. Iba con mi familia. Fue una persona del municipio muy relacionada con el intendente. Esa misma persona me seguía, me sacaba fotos”, contó. Y añadió: “Estoy segura que la gente del pueblo nos cree, nos conocemos todos. Pero yo me tuve que ir porque ya no se podía vivir allí por las situaciones oscuras que he pasado”.

Por último, Aguirre señaló que le parecería “lo más justo, para estar en igualdad de condiciones” de que Constantino llegue al juicio oral y público, donde podría recibir una condena de hasta 10 años, sin ocupar la intendencia de la localidad.

“Él está en un lugar donde, lamentablemente, puede conseguir cualquier cosa. En Gilbert la mayoría de la gente tiene una relación laboral o algo que ver con el Municipio. Para nosotras es doblemente difícil. Tengo mucho miedo. No merezco lo que estoy viviendo. No voy a tener paz hasta verlo preso. Sé que se va a hacer justicia” , concluyó.

