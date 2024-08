Los videos que celebran el último golpe de una viuda negra en Ezeiza y los trucos que usó para evitar ser atrapada

Los investigadores encontraron imágenes de dólares y armas

El truco es conocido: un hombre matchea con una chica en una aplicación de citas, se encuentran y ella propone seguir la charla de una manera más íntima en la casa de él. Una vez adentro de la propiedad, la viuda negra entra en acción. Solo que, esta vez, los investigadores encontraron algo más: videos posteriores al robo.

En las imágenes, a las que tuvo acceso Infobae, uno de los cómplices de la viuda negra exhibe los dólares que le arrebataron a la víctima, en una historia de Instagram y al ritmo del rapero Zaramay. Va en el asiento trasero de un auto junto a otros dos hombres que llevan guantes negros.

En un segundo video, se puede ver a otro de los ladrones, que va del lado del acompañante, con un arma que mueve al ritmo de la música. La última escena parece transcurrir en un boliche, donde la banda celebró el golpe.

"Ludmila" detenida por la Policía

En las últimas horas, la mujer implicada y uno de los delincuentes fueron detenidos por pedido de la fiscal Florencia Belloc, secretaría de Federico Ricart, por el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda. En sus celulares, encontraron las piezas fílmicas.

El hecho ocurrió en la localidad de La Unión Ferroviaria, en Ezeiza, el 22 de julio pasado. La víctima, un chofer de Uber de 53 años, se dirigió esa noche, cerca de las 23 hs, a Parque Patricios, donde habían pactado el encuentro. La joven, de unos 20 años, 1.60 de estatura y ojos marrones, llevaba dos trenzas que le llegaban a los hombros, según recordó en su declaración.

El alias que usaba la viuda negra en la app de citas era “Ludmila”, precisó. La mujer se subió al vehículo y se dirigieron a la casa del hombre, antes pasaron por un lugar de comidas rápidas, donde permanecieron hasta las 3.30 de la madrugada.

Finalmente, llegaron a la casa del chofer, donde tomaron vino en el living, pero a los 30 minutos de haber llegado, la joven le pidió salir para comprar golosinas.

Los policías también arrestaron a uno de los presuntos cómplices de la mujer

Al regresar, cuatro hombres lo sorprendieron en la puerta y, mediante golpes y amenazas, lograron reducirlo. Luego, ingresaron a la propiedad, lo llevaron a la habitación principal y lo ataron de pies y manos con elementos que encontraron en la vivienda: cables, una corbata, una cinta scotch gruesa, un cinto y cinta de papel. Al mismo tiempo, le colocaron la funda de una de las almohadas en la cabeza.

En medio del robo, los delincuentes le aseguraron que la chica “se había ido corriendo”. Cuando logró liberarse de las ataduras, comprobó que estaba todo revuelto y constató que los intrusos se habían llevado 1200 dólares, 120.000 pesos, una computadora, dos celulares, un rifle de aire comprimido, una cámara, su billetera con su DNI y tarjetas y su auto, un Renault Fluence.

Antes de irse con el botín, lo obligaron a revelar su clave bancaria.

Más tarde, cuando llegó la policía, el dueño de casa notó que la copa de la que había bebido su acompañante, ya no estaba. La viuda negra tomó otro recaudo para no dejar su rastro en la escena: no presionó el botón del inodoro cuando se fue al baño.

Pese a las estrategias que desplegó “Ludmila” en la casa de su víctima, los detectives lograron identificarla y fue arrestada junto a uno de sus cómplices por la Sub DDI de Ezeiza. En los allanamientos, los agentes secuestraron armas, municiones y celulares.

Los videos en los dispositivos no hicieron más que probar la autoría del robo al chofer.