Las brutales amenazas del policía que mató a su ex suegra y atacó a su ex pareja: “Voy por tu mamá y tu hermano”

Nataniel Thierry Schouten, autor del crimen

Persiste la conmoción en la ciudad bonaerense de General Belgrano por el brutal crimen que cometió Nataniel Thierry Schouten, oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien asesinó a su ex suegra y fue detenido cuando estaba atacando a palazos a su ex pareja.

Este lunes se conocieron las terribles amenazas que habría dicho el efectivo de 39 años antes del femicidio. Así fue revelado por la ahijada de Marcela Costilch, la mujer asesinada, quien en declaraciones a Canal 13 dijo que Schouten había enviado mensajes a Eliana, su ex, diciendo: “Voy por tu mamá y tu hermano”.

El estremecedor caso se conoció tras un llamado desde la central de monitoreo municipal hacia la Estación de Policía Comunal (EPC) para avisar que se había activado un botón antipático. Como consecuencia de la alerta, efectivos se dirigieron a un domicilio de la calle 54. Al llegar, encontraron al imputado agrediendo a su ex pareja.

“Le estaba pegando con un palo”, se especificó en el parte policial. Los efectivos lo redujeron rápidamente. En ese momento, según las fuentes, el detenido confesó un crimen: dijo que un rato antes había ido hasta lo de su ex suegra y la había asesinado.

Ante la inesperada confesión, los agentes se dirigieron de inmediato hacia la vivienda de la mujer, ubicada a poco más de dos kilómetros de distancia. Como nadie les atendió, en presencia de una vecina ingresaron al domicilio y constataron los dichos de Schouten: Costilch, de 58 años, se encontraba sin vida.

Eliana sufrió heridas leves. La trasladaron al hospital más cercano. Una vez de regreso en su domicilio, fue asistida y contenida por un equipo interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia local.

La mujer había denunciado a Schouten recientemente: el 9 de junio se había iniciado un expediente contra el imputado por “lesiones leves y amenazas”. En el marco de esa causa, además, la Justicia le había impuesto el pasado jueves 25 de julio una restricción perimetral. Incluso la noche del crimen, la ex pareja presentó la denuncia a las 22 horas y cuatro horas más tarde, Schouten cumplió su amenaza y asesinó a su madre.

El portal Infozona reveló que la semana anterior, él la había golpeado en la localidad de Ranchos y, aunque dos vecinos la ayudaron, Schouten escapó. Eliana y su madre intentaron denunciar el incidente en la comisaría de General Belgrano, pero les dijeron que debían hacerlo en Ranchos, donde ocurrieron los hechos. Eliana hizo caso y radicó la denuncia en Ranchos.

“La justicia no protegió ni ayudó. Se pidió ayuda, no es que pasó y no se había denunciado. Tenía denuncias, tenía todo. La policía no hizo nada. Pensaban que se arreglaba con un botón antipánico y nada más. La comisaría de la mujer la dejó sola”, protestó la ahijada de la víctima de 58 años.

Marcela Costilch, la mujer asesinada en General Belgrano

Schouten cumplía funciones en la EPC de la localidad de Pila, aunque actualmente no estaba trabajando: se encontraba con reposo ambulatorio terapéutico. Según información oficial, no contaba con el arma reglamentaria. La Auditoria General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense ya lo desafectó de la fuerza.

En este marco, ayer el jefe de la Policía Comunal de General Belgrano, Martín Echeverría, fue desplazado de su cargo. El Municipio publicó un comunicado informando la decisión del intendente, Osvaldo Dinápoli, quien pidió expresamente el reemplazo del comisario.

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Chascomús, del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Jonatan Robert. La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio calificado y lesiones”.