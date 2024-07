El celular de Laudelina desde la desaparición de Loan: del “está vivo y está en 9 de Julio” a las fotos en su galería

Laudelina Peña

Laudelina Peña se convirtió en una de las piezas más enigmáticas del caso Loan. Simplemente, los investigadores no puede determinar cuándo la tía del nene de 5 años miente y cuándo dice la verdad, debido a las numerosas versiones que presentó en sus declaraciones judiciales y televisivas. Esas intrigas, además, quedaron plasmadas en su celular, que fue peritado por una brigada de la División Antisecuestro de la Policía Federal, por orden de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, a cargo del expediente.

Infobae accedió al informe completo que fue elevado al juzgado de Goya, el 30 de junio pasado. Para el análisis del Samsung, modelo ZTE Blade A3 del 2020, la PFA utilizó el programa UFED cellebrite. El aparato tuvo una intensa actividad el 13 de junio, cuando Loan fue visto por última vez.

En primer lugar, los peritos localizaron un chat del 12 de junio, en el que invitó, en nombre de la abuela Catalina, a Victoria Caillava a comer pollo al mediodía siguiente. Ese mensaje generó una conversación en el que la ex funcionaria municipal queda en llevar bebida y en que asistirá con su marido, el capitán de navío (RE) Carlos Pérez.

-LP: Hola buenos días, corazón, ¿cómo estás? Dice doña Catalina que te invita para mañana al mediodía para comer el pollo

-VC: Bueno, voy con mi marido ¿Qué llevamos?

-LP: Bueno dale, lo que va a tomar

-VC: Y una petaca también

El 13 de junio, en tanto, Laudelina registra un único llamado antes de la desaparición. Ocurrió a las 8:24, cuando se comunicó con su hija Macarena. Horas más tarde, a las 14.24, recibió una llamada perdida de Antonio Benítez, su esposo, quien había acompañado a Loan y a otros cinco menores al naranjal junto a Mónica Millapi y la pareja de ésta, Daniel “Fierrito” Ramírez. A las 14.25, Benítez vuelve a marcar el número de su esposa. En esa segunda oportunidad, la mujer atiende. La conversación dura 19 minutos y no nueve como trascendió inicialmente.

A las 15.34, el dispositivo de la tía de Loan registra una llamada entrante de Caillava, de 1.18 minutos. Según declaró Pérez, a esa hora ya estaban en su casa, debido a que habían dejado “El Algarrobal” para ver el partido de River. Cinco minutos más tarde, Laudelina recibe una llamada de Macarena, que no se concreta.

Luego, a las 15.42 charló por un poco más de tres minutos con Benítez. Luego, a las 15.48 recibió un llamado de un contacto que no está agendado. Los investigadores pudieron saber, sin embargo, que el número está vinculado a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Eduardo Rafael Torres, el segundo de Walter Maciel en la comisaría del pueblo. Hablaron por cuatro minutos. Una hora más tarde (a las 15.54) posee una llamada entrante de Catalina, con una duración de 47 minutos.

A las 16.01, vuelve a recibir una llamada de Benítez. En esta oportunidad, hablan por dos minutos y medio. A las 16.19 se registró una llamada perdida de Caillava. Un minuto después, la mujer de Pérez reitera el llamado. Laudelina atiende y el contacto dura 17 segundos. 16.25 volvió a activarse el aparato con otra comunicación de 56 segundos con el abonado vinculado a Torres. Veinte minutos más tarde, vuelve a recibir una llamada de su pareja, con una duración de 57 segundos, para volver a comunicarse a las 17.14, con una duración de casi dos minutos.

Camila Núñez, la prima de Loan y sobrina de Laudelina que tomó la última foto de Loan camino al naranjal, la llamó a las 17.17. Charlaron casi un minuto. A las 17.33 el teléfono volvió a sonar. Era Macarena. Hablaron un minuto 46 segundos. A continuación, registró dos llamados de Benítez: a las 17.39, por 39 segundos, y a las 19.29, por 10 segundos. Por último, habló con Camilo por casi 10 minutos y medio, a las 19.49.

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio

Una falsa alarma y el hallazgo del botín

Ya el 14 de junio, a la madrugada, se generaron conversaciones por WhatsApp que fueron destacadas por los detectives. A las 2.34 tiene una charla con “Mary D.”, una vecina de 9 de Julio, en la cual le avisaba que ya había aparecido Loan.

MD. Hola, buenas noches, decirte cómo está, no tiene sentido, te pregunto, ¿no hay ninguna novedad?

LP: Hola, no, no, nada. Pero se sigue buscando.

MD: Bueno, lo único que pedimos es que aparezca sano y salvo, en nombre de Dios y San Expedito y todos los Santos y el Gauchito Gil

MD: Pero es algo que no se puede creer, para no encontrarlo. ¿No le habrán hecho algo los chicos que andaban con él?

LP: No, no, porque Antonio, Dani y Mónica andaban con él

MD: Ah, porque dijeron que andaba con los chicos de Palermo, dijo Pinki

LP: Sí, I. y la nena andaba

LP: Ya apareció

Cinco minutos después, conversa con una mujer de nombre Mabel, quien le consulta si ya había aparecido el nene. “Así dijo el comisario. Me dejó acá y se fue porque le tenía que ver el médico (sic)”, respondió Laudelina. A los seis minutos, Camila preguntó por la misma cuestión. “Así dijo el comisario”. Casi una hora más tarde, le comenta a su hija Macarena que estaba esperando para declarar “con Mónica y Dani” y que “el comisario se fue porque tenía un aviso”.

Laudelina y su hija intercambian mensajes alrededor de las 3.30

MP: Mami, estás bien, ¿qué pasó?

LP: Sí, estoy bien, estamos esperando para declarar, dijo el comisario, pero él se fue porque tenía un aviso.

El informe repasa la conversación sobre el botín de Loan que habría sido plantado por Laudelina, según ella misma confesó, un dato por el que fue detenida el 5 de julio. A las 14:56, Macarena le consulta si era cierto que habían hallado el calzado. Laudelina dijo que no lo sabía.

Cerca de las cinco de la tarde del 15 de junio, Macarana le contó: “Me hizo hablar el Ministro y el jefe de Policía”.

También ese día, la tía del nene desaparecido registró dos llamadas perdidas de Caillava, a las 7.57 y a las 8.27. Posteriormente, se hallaron imágenes en su galería de fotos de un aparente rastrillaje en el campo, como información de metadatos, las fotos se habrían tomado en inmediaciones de Ruta Nacional 123 y Ruta Nacional 12.

Ese mismo día, Mary D. le consultó sobre un “encapuchado verde”. Laudelina no respondió.

El último almuerzo de Loan en la casa de su abuela Catalina

“Pida que investiguen al jefe” y “decí lo que sabes”

Al día siguiente, cerca de las 11 de la mañana, tuvo una conversación con la misma vecina a la que le pregunta si está en la marcha. “Gracias a todos los que están en la marcha, para mí tiene que investigar al jefe de 9 de Julio”. A las 17.46, Laudelina llama a la ex funcionaria por tres segundos. Luego, los agentes hallaron fotos en su galería que habrían sido tomadas a las 16.37 y 16.39 del 17 de junio en la ruta 123 y Pampin; en la misma ruta y Tacuarí, donde se observa un campo y tres adultos sentados.

El 18 de junio, Macarena le refirió, pasadas las 14.30, que había encontrado un cuchillo en el monte y le envía la foto del mismo. Minutos más tarde, le indicó que ya no estaba. A lo que su madre le indicó que “seguro se lo llevaron para peritar”. “Yo no dije nada porque eso ya estuvo marcado como que alguien ya lo encontró anteriormente”,

El 19 de junio, sin mediar palabras,le envió a su hija el contacto de Caillava, a las 11.25 de la mañana.

El 20 de junio, llegó el mensaje de una mujer que le reclamaba una respuesta en un grupo de WhatsApp en el que participaba: “Lau sigues en el grupo, hablá, decí lo que sabe, pensa en tu hijos. As mira que todos da vuelta es la vida y te pega donde más duele, de eso estoy segura. No puede perderse así nomás, como que le tragó la tierra, no puede ser tanto día y solo encontraste vos la zapatillas. No soy nadie para juzgar a nadie ni acusar sin pruebas pero cómo no van a saber y lo que estaban. Hay es un inocente por Dios, hablen, no queden callados, Loan no está perdido y, ojalá me equivoque, y que Dios me perdone si no es así, pero acá hay gato encerrado” (sic). “Los gatos no salen de su escondite”, respondió otra abonada.

“Loan está vivo”

“Mami, ¿a quién le entro la ropa de Antonio?”, le preguntó Macarena el 21 de junio a las 7.34. En ese momento, Benítez estaba detenido en la comisaría del pueblo por abandono de persona, una imputación que varió a captación de persona con fines de explotación, primero, y luego, a la sustracción y ocultamiento de Loan. “Preguntá ahí adónde está Antonio”, responde su madre.

Más tarde, a las 12.42, Macarena le reenvió el siguiente mensaje: “Dice que Loan está vivo y que está en 9 de Julio y le tiene un hombre humilde y que habla más en guaraní que en castellano” (sic). “¿Y quién mierda es, en dónde?”, respondió Laudelina. “No sé, si yo supiere”, replicó la joven.

El 22 de junio, A Laudelina le llegó otro mensaje que no respondió. “Pedí custodia policial urgente, hay dos chicos en la casa”.

Por último, el 25 de junio, su hija Macarena le envía la foto del botín con barro.

Por la desaparición de Loan permanecen detenidos Laudelina, Benítez, Caillava, Pérez, Millapi, Ramírez y Maciel, aunque los investigadores aseguran que, por el momento, no hay una evidencia firme que los involucre.