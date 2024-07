Moreno: mataron de un tiro en la cabeza a un policía retirado de la Bonaerense retirado para robarle la moto

El capitán retirado asesinado en Moreno tenía 59 años

Carlos Molina, un capitán retirado de la Policía de la Provincia de Buenos, fue asesinado ayer jueves en el partido bonaerense de Moreno de un balazo en la cabeza por cuatro delincuentes lo abordaron para robarle la moto. Los ladrones escaparon en dirección a la zona de Merlo. El caso es investigado por el fiscal Federico Soñora, que ordenó varias medidas de prueba para esclarecerlo, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El crimen ocurrió en la intersección de las calles Graham Bell y Dastugue, en el barrio La Quebrada, en la localidad de Paso del Rey. Sucedió en horas de la tarde, cuando los comercios de la zona estaban cerrados y el tránsito era casi nulo. Fue entonces que los ladrones -que se movilizaban en cuatro motos- aprovecharon la soledad del lugar y sorprendieron al ex policía.

No está todavía claro si Molina se resistió al asalto. Lo cierto es que los ladrones lograron llevarse la moto Honda modelo CBX250, propiedad de la víctima. Tras escuchar el disparo, los vecinos salieron para ver qué ocurría y observaron a la víctima tendida en el piso. Los médicos del SAME que acudieron al lugar confirmaron la muerte del ex capitán, según publicó Semanario Actualidad, que adelantó el caso.

En el lugar trabajó el Comando de Patrullas y de la Guardia Urbana de la municipalidad de Moreno, así como agentes de la Policía Científica, quienes encontraron un solo plomo. Se presume que correspondería a un calibre 32 o 38.

El médico forense, de acuerdo con lo que trascendió, confirmó que la víctima presentaba un solo disparo, que ingresó por detrás de la oreja izquierda. Murió en el acto.

Por su parte, la secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Moreno aportó las imágenes que mostraban que los asesinos al parecer escaparon en dirección del centro de Paso del Rey y luego tomaron la Ruta 7 (Bartolomé Mitre), para cruzar a Merlo. Desde la justicia solicitaron colaboración ese Departamento para dar con los delincuentes.

El capitán Molina se había retirado de la Policía de la provincia de Buenos Aires el 9 de mayo pasado. Se desempeñaba en el Comando de Patrullas de Moreno, especialmente en la zona de Paso del Rey, localidad en la que residía junto a su familia. El hecho fue calificado como homicidio.

Las redes sociales se hicieron eco del crimen de Molina, especialmente en espacios administrados por vecinos que reclaman seguridad y defienden los derechos de los agentes de Seguridad.