Golpearon a una jubilada, le robaron el auto y la tiraron en medio de la calle en Córdoba

Luego de ser atacada, la víctima quedó desplomada en el medio de la calle (Facebook)

Durante la tarde del miércoles, una jubilada de Córdoba vivió una situación de terror luego de que una banda de delincuentes la abordaran para robarle el auto. La secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la zona, en donde se pudo observar cómo fue el ataque a la mujer que ni siquiera habría intentado defenderse. Aún no hay ningún detenido por el hecho.

Poco después de las 17 horas, la víctima se encontraba estacionada en su automóvil Fiat Mobi de color rojo sobre la calle Juan Rodríguez, entre Agustín Garzón y Corrientes, en la zona del barrio San Vicente, cuando fue sorprendida por al menos cuatro ladrones.

Por el momento no está claro cómo fue que llegaron los delincuentes al lugar, ya que en el recorte del vídeo que se hizo público solo se observa el instante en el que comenzaron a golpear a la mujer. De hecho, uno de ellos se acercó hacia la puerta del conductor y la zamarreó para poder quitarla del asiento.

En medio del forcejeo, el agresor consiguió tirar a la mujer al piso, pero no se quedó contento con esto, debido a que también quedó registrada una patada que le habría dado para poder correrla del lugar. De esta manera, el ladrón y sus cómplices se subieron al vehículo para darse a la fuga.

Finalmente, la víctima quedó desplomada en el medio de la calle, mientras que la banda de delincuentes se llevaban el rodado. No obstante, no se trató de la única persona agredida por los maleantes. Según la información publicada por ElDoce.tv, el dueño de la casa del frente en donde se había estacionado la jubilada también fue golpeado cuando intentó impedir el robo.

La zona en la que se encontraba estacionada la víctima (Captura de Google Maps)

Días atrás, otro jubilado llamado Américo Rearte (75) del barrio Coronel Olmedo conmovió a la comunidad luego de que denunciara el robo de la camioneta Peugeot 504 que utilizaba para trabajar. “Tengo que hacer fletes, con la plata no me alcanza para comprar los remedios”, contó el hombre durante una entrevista para Telenoche.

“Me cortaron las manos”, lamentó la víctima al contar que había ido a pagar unas cuentas, pero para cuando salió del local el vehículo no se encontraba en ningún lado. Al hablar sobre la difícil situación que atraviesa, el hombre no pudo evitar llorar al revelar que no tenía manera de recuperar lo perdido, debido a que la camioneta no estaba asegurada porque no lo habían aceptado en las compañías de seguro locales.

Por su parte, una de las hijas de Reartes, Sandra, aseguró que para su padre la “camioneta era su otra hija y estos malnacidos le hacen daño a la persona que menos maldad tiene en el barrio”. De esta forma, la mujer remarcó que el jubilado es una persona apreciada en el barrio, ya que siempre estaba dispuesto a dar una mano, sin importar si la persona tenía dinero para pagarle en el momento.

El vehículo fue robado en el barrio Coronel Olmedo y, hasta el momento, no fue ubicada (Facebook)

“Se publicó por todos lados, por todas las redes sociales, mucha gente colaboró con datos pero no damos con el paradero de la camioneta”, mencionó la mujer al remarcar que lo único que querían era recuperar el vehículo. “Que la dejen en cualquier lado, pero que aparezca, por favor se los pido”, suplicó.

Por este motivo, la familia manifestó que quienes estén interesados en colaborar con la búsqueda pueden comunicarse al 911 o al 3516 436203. “Por la salud de mi viejo, se los estoy pidiendo con el alma. Puede ser su papá, puede ser su abuelo”, apuntó la mujer al indicar que no querían los datos de los responsables, ya que solo estaban interesados en recuperar el vehículo.

“Es lo único que pedimos, es su herramienta de trabajo. Es un pobre jubilado que no le hace mal a nadie y que lo único que hace es ayudar a los vecinos”, destacó Reartes, para después incentivar a las personas que pudieran tener sospechas de donde podría encontrarse el vehículo que lo denuncien a las autoridades.