El video que muestra a María Caillava en el hospital la noche después de la desaparición de Loan

Video: las imágenes de cámara de seguridad que muestran el ingreso de Caillava

La noche del 13 de junio, horas después de la desaparición de Loan Peña y casi a la medianoche, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, hoy una de las principales acusadas en el caso, ingresó a la guardia del Hospital de 9 de Julio con un ataque de tos por el que recibió una inyección de corticoides. De acuerdo a la enfermera que la asistió, la mujer “estaba muy agitada”.

Así lo había mostrado inicialmente un registro del centro médico de la localidad correntina. Hoy, se conocen las imágenes de su salida lugar, a las 0.16 hs, que ilustran esta nota. En el mismo día de la desaparición de Loan, en un horario que aún no trascendió, Caillava había tenido una consulta con un médico especialista, ratificaron fuentes del caso a Infobae.

Hoy, Caillava permanece presa en el penal de Güemes, provincia de Salta, junto a su marido, el capitán de navío retirado Carlos Pérez y otros cuatro sospechosos mientras avanza la investigación de la Justicia Federal. Según la denuncia de Laudelina Peña frente a un fiscal provincial, la ex funcionaria había amenazado a la tía de Loan para que callara que Pérez atropelló y mató al chico.

El matrimonio negó esa versión. “La denuncia es falsa. Mis defendidos son ajenos al hecho denunciado”, aseguró el abogado de ambos, Ernesto Tito González, en un escrito que presentó ante la Justicia Federal para pedir que le tomen declaración testimonial en ese fuero a la tía de Loan.

En el documento, el defensor aseguró que el testimonio de Laudelina es “un acto de encubrimiento”. Afirmó, además, que se trata de una maniobra para “obstruir la acción de la Justicia”. Por último, pidió que se investiguen sus vínculos con la policía y funcionarios del gobierno de Corrientes.

Qué dijo la enfermera sobre el ingreso de Caillava a la guardia

Alicia, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava la noche que desapareció Loan, reveló días atrás, la mujer llegó 23.09 al centro de salud, tal como figura en el registro de entradas.

“Era mi guardia, vino por un ataque de tos con catarro, estaba muy agitada. Consulté con mi médica de guardia, se le hizo un tratamiento para la tos. Era una tos, no de hoy, sino, de dos o tres días”, contó la mujer.

“Entró sola. Otras veces la atendí, por ahí venía acompañada para tomarse la presión, venían siempre juntos (Ndr: en referencia a Pérez). Pero ese día vino sola, después yo la acompañé hasta la puerta, le abrí para que se vaya, fue enfrente, no había nada, así que no sé si vino en el auto, en la camioneta, estacionó más al otro lado, no lo sé”, relató.

NOTICIA EN DESARROLLO