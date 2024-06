Una chica de 13 años fue allanada en Córdoba por distribuir fotos sexuales de otros menores por WhatsApp

La investigación inicial estuvo a cargo del MPF cordobés

Esta semana, se realizaron siete allanamientos en la capital de Córdoba y en Río Ceballos, en una causa que investigó un grupo de WhatsApp donde se distribuían fotos sexuales de menores de edad. En el expediente, inicialmente a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, se descubrió que la creadora del canal de distribución es una joven de 13 años. El canal también era administrado por otros cinco chicos de la misma edad.

Según comunicaron este martes desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la investigación determinó que no hay mayores de edad involucrados.

Debido a que los seis involucrados en el delito contra la integridad sexual son menores, la Fiscalía giró la causa al Fuero Penal Juvenil de la Justicia provincial. Por sus edades, desde ya, son inimputables.

Desde el MPF provincial indicaron que el caso fue denunció por una madre que acudió a la fiscalía al verificar que el contenido difundido se expandió por distintas zonas de la ciudad y, fundamentalmente, había llegado a los ojos de alumnos de establecimientos educativos.

Según las pruebas recolectadas, el objetivo de los menores involucrados era llegar a los 1.500 seguidores en el grupo. La posibilidad de que haya pedófilos mayores de edad en el grupo descargando este contenido -un delito- es notable.

Allanaron más de 30 domicilios en un operativo internacional contra la explotación sexual de menores

El pasado 7 de mayo se llevó a cabo una serie de allanamientos en Argentina y en otros países en el marco de la tercera operación internacional “Aliados por la Infancia”, que tuvo como objetivo desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil que operan a nivel mundial. Como resultado, fueron detenidos 15 sospechosos.

Los 33 procedimientos fueron impulsados por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas instituciones cooperan mutuamente para combatir la explotación sexual de menores a partir de la utilización del sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)” y “Child Protection Sistem (CPS)”.

En los registros se secuestraron 176 elementos relacionados con contenido de abuso sexual de menores.

Los allanamientos realizaron de manera simultánea en 12 provincias del país (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, además de CABA) y también en República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y Perú.

Así, 15 personas fueron detenidas, 9 de ellas en Argentina -4 en CABA, 3 en Santa Fe, 1 en provincia de Buenos Aires y 1 en Salta-. También fueron arrestados otros cuatro sospechosos en Ecuador, uno en Puerto Rico y el restante en Costa Rica.

En los registros se secuestraron 176 elementos relacionados con contenido de abuso sexual de menores. Fuentes del caso comunicaron a Infobae que uno de los detenidos quiso deshacerse de un disco cuando los policías ingresaron a su vivienda y lo arrojó con intenciones de destruirlo, pero finalmente el objeto fue recuperado y será peritado.