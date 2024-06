“La Toretto”, la joven de La Plata que mató a un motociclista y huyó, seguirá en la cárcel por decisión de la Justicia

Video: la muerte de Armand, tomada por las cámaras municipales de La Plata

Felicitas Alvite, la influencer de La Plata de 20 años detenida por correr una picada que terminó en la muerte del motociclista Walter Armand casi dos meses atrás, recibió una pésima noticia en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde se encuentra detenida. La jueza de garantías Marcela Garmendia confirmó su prisión preventiva, no dio lugar a la falta de mérito pedida por la defensa y mantuvo la acusación en su contra de homicidio simple con dolo eventual.

En el fallo al que tuvo acceso Infobae, la magistrada convalidó lo investigado por el fiscal Fernando Padovan, quien acusó a Alvite de correr una picada junto a una amiga por las calles de La Plata el 12 de abril pasado.

Para sustentar parte de sus dichos, el fiscal había incluido en su pedido de prisión preventiva una serie de chats entre la acusada y sus amigas.

El 19 de abril a las 00.27, la acusada escribió: “Les quiero pedir a todas que pongan su Instagram en privado y no contesten mensajes a nadie porque todo es usado en mi contra”. Inmediatamente, una mujer llamada Agostina Renga comenta: “A mí me mandaron, pero no contesté”. Se presume que se refiere a algún mensaje que le llegó a sus redes sociales.

Minutos más tarde, la hermana de Alvite escribe: “Tipo, no contesten de ningún grupo porque se está haciendo un quilombo todo. Sacan de contexto. Finjan demencia y olvídense de todo”.

Felicitas Alvite, la acusada

El principal argumento de la defensa, fue descartado por la jueza. Se trata de la pericia que indica las velocidades a las que iban los vehículos. El promedio fue de 83 kilómetros por hora. Para los abogados defensores, “eso no se puede considerar como velocidad de la picada”, argumentaron. Para el fiscal y la jueza, más allá de la velocidad, las imágenes de las cámaras de seguridad que ilustran esta nota son contundentes.

Si bien el escrito de Garmendia es sumamente duro, hay una esperanza para Alvite. La jueza dejó abierta la posibilidad de una futura prisión domiciliaria, “teniendo en cuenta la edad de la imputada, su arraigo, su situación familiar, la ausencia de antecedentes penales y, en especial, el estado procesal en que se encuentra la presente investigación”. “Entiendo oportuno iniciar una incidencia de personalidad de Alvite a fin de evaluar en un futuro una medida menos gravosa a la impuesta en esta resolución”, sintetizó

Mientras tanto, y hasta que se resuelva este último punto, Alvite seguirá detenida. En los últimos días, previo a esta decisión de la jueza Garmendia, se produjo una audiencia preliminar en la que la acusada le pidió disculpas a la familia de la víctima.

El auto que conducía Alvite

Alvite se entregó a comienzos de este mes luego de que la Cámara de Apelaciones de La Plata rechazara el pedido de eximición de prisión que había presentado la defensa de la joven, a cargo del abogado Flavio Gliemmno. Luego de que se presentara en la DDI platense, el letrado explicó que “se presentó a estar a derecho como lo hizo desde el primer momento”. Luego del rechazo de la Cámara, la jueza Marcela Garmendia pidió su detención a las 16 horas.

Tres horas después, Alvite se presentaba ante la Bonaerense.

La Cámara confirmó la imputación poco después. Si Alvite es declarada culpable por un tribunal, podrá ir presa de 8 a 25 años.